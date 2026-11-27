RADAR BOGOR - Pemerintah tengah gencar menyalurkan beragam jenis bantuan sosial (bansos) menjelang akhir tahun 2026 ini.

Selain bansos reguler seperti PKH dan BPNT tahap empat tahun 2026, pemerintah juga dikabarkan akan menyalurkan bantuan lain kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Lantas, bansos apa yang dimaksud? Berikut penjelasannya.

3 Bansos Berpotensi Cair untuk KPM PKH dan BPNT

Dilansir dari kanal Youtube Sukron Channel, sedikitnya ada tiga jenis bantuan sosial atau bansos yang akan disalurkan kepada KPM PKH dan BPNT di tahap empat tahun ini.

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Bagi KPM bansos PKH khususnya yang memiliki komponen anak sekolah tentu bisa mendapatkan bantuan Program Indonesia Pintar (PIP).

Bantuan pendidikan ini diberikan kepada anak-anak dari keluarga miskin hingga rentan agar mereka bisa bersekolah dengan layak.

Dana bantuan PIP bisa digunakan untuk membeli kebutuhan sekolah seperti tas, sepatu, seragam yang layak, hingga bekal sehari-hari.

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