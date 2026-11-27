RADAR BOGOR - Kementerian Sosial (Kemensos) dikabarkan terus menyalurkan bantuan sosial (bansos) tahap keempat hingga hari ini, Jumat, 27 November 2026.

Bansos yang disalurkan yaitu mencakup Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) unuk periode Oktober, November, Desember 2026.

Kendati demikian, masih ada KPM tahap tiga yang menunggu pencairan bansos kuartal keempat ini. Lantas, apa yang menyebabkan dana bantuan belum masuk KKS? Berikut penjelasannya.

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Dilansir dari kanal Youtube Info Bansos, sedikitnya ada dua hal yang memungkinkan jadi penyebab dana bantuan belum masuk ke KKS, yaitu sebagai berikut:

Belum Masuk Giliran Pencairan

Advertisement Proses penyaluran bantuan sosial dilakukan secara bertahap, sehingga tidak semua KPM serentak langsung menerima pencairan dana bantuan.

Oleh karena itu, KPM yang belum menerima pencairan bisa jadi dikarenakan belum masuk giliran penyaluran dari bank ke KKS yang mereka miliki.

Dalam video kanal Youtube tersebut dijelaskan bahwa kondisi ini masih berpeluang cair selama periode penyaluran berlangsung.

Masuk Kategori Exclude

Penyebab yang kedua bisa disebabkan karena data KPM masuk ke dalam kategori exclude atau dikeluarkan karena dinilai tidak memenuhi kriteria sebagi penerima bantuan.