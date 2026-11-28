RADAR BOGOR - Ada kabar terbaru mengenai pencairan bantuan sosial (bansos) pada hari ini, Sabtu, 28 November 2026 yang perlu diketahui penerima manfaat.

Dalam sebuah video yang diunggah kana Youtube Diary Bansos, dikabarkan adanya pencairan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap empat tahun 2026.

Menurut narator kanal Youtube tersebut, bansos senilai Rp600 ribu itu cair melalui KKS yang diterbitkan oleh Bank BRI.

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"Dari bank BRI, saldo BPNT Rp600 ribu ini ramai dicairkan, ditop up oleh pihak perbankan sejak tadi malam," ucap narator kanal Youtube Diary Bansos.

Selain itu, bantuan sembako dengan nominal yang sama juga cair melalui KKS Bank Mandiri. Oleh karena itu, bagi masyarakat yang memegang dua rekening bank HImbara tersebut silahkan untuk mengecek saldo secara berkala.

Advertisement Dana bantuan yang masuk ke KKS harus langsung dicairkan oeh KPM, mengingat ada batas pencairan yang perlu diperhatikan, yaitu 30 hari setelah dana ditransfer ke KKS.

Dikabarakan, jika saldo di KKS tidak dilakukan transaksi pencairan hinngga melewati batas yang ditentukan, maka dana bantuan bisa berpotensi hangus atau dikembalikan ke kas negara.

Cara Mencairkan Saldo KKS

Bagi masyarakat yang ingin mencairkan saldo KKS yang mereka miliki, bisa menggunakna beberapa cara, yaitu melalui mesin ATM dan agen layanan bank.

Kali ini akan dijelaskan bagaimana cara mencairkan saldo bansos di KKS melalui agen layanan bank seperti BRILink.