RADAR BOGOR - Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bansos tahap empat tahun 2026 dikabarkan bukan hanya menerima pencairan bantuan dalam bentuk uang saja.

Sebagaimana informasi yang dilansir dari kanal Youtube Diary Bansos, bantuan beras 30 kg juga mulai kembali disalurkan pemerintah menjelang akhir November 2026.

"Kita ucapkan selamat juga bagi para KPM yang sudah cair bantuan pangan 30 kg," ucap narator kanal Youtube tersebut menjelaskan.

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Bantuan tambahan pangan ini juga dinilai tidak kalah penting dibandingkan bantuan reguler, mengingat adanya bansos beras bisa meringankan kebutuhan dasar KPM.

Sasaran Bansos Beras 30 Kg

Advertisement Tidak semua masyarakat Indonesia akan diberikan bantuan stimulus ini, mengingat bansos beras hanya diberikan kepada mereka yang masuk kategori miskin hingga rentan.

Dengan kata lin, masyarakat dengan desil satu sampai empat pada DTSEN berpotensi besar menerima bantuan beras dari pemerintah.

Oleh karena itu, silahkan melakukan pengecekan desil secara berkala, jangan samapi bansos beras gagal didapatkan karena tingkat kesejahteraan ekonomi tiba-tiba naik.

Cara Cek Desil 2026

Pengecekan desil kini bisa dilakukan secarara mandiri, salah satunya dengan menggunakan laman resmi yang disediakan oleh Kemensos.