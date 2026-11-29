RADAR BOGOR – Ketika penerima bantuan sosial (bansos) PKH BPNT meninggal dunia, keluarga yang ditinggalkan kerap mempertanyakan nasib bantuan yang sebelumnya diterima.

Pertanyaan paling sering muncul, apakah bansos PKH BPNT tersebut bisa langsung dialihkan kepada suami, istri, anak, atau anggota keluarga lain karena penerima meninggal dunia?

Jawabannya, bansos PKH BPNT tidak otomatis menjadi hak waris dari penerima yang telah meninggal dunia. Artinya, anggota keluarga tidak serta-merta bisa mengambil alih bantuan hanya karena sebelumnya tercatat dalam satu Kartu Keluarga (KK).

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Kelanjutan bantuan tetap bergantung pada jenis program, kondisi anggota keluarga, kriteria penerima, serta hasil pemutakhiran dan verifikasi data oleh pemerintah.

Berlaku Aturan Berbeda untuk PKH dan BPNT

Advertisement Untuk Program Keluarga Harapan (PKH), ketentuan terbaru mengacu pada Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 8 Tahun 2026 tentang Program Keluarga Harapan.

Aturan yang berlaku sejak 13 Agustus 2026 itu mengatur kepesertaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM), hak dan kewajiban, pelaksanaan program, evaluasi, terminasi hingga graduasi kepesertaan.

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Jika penerima PKH meninggal dunia, keluarga perlu melaporkan perubahan tersebut.

Selanjutnya, pemerintah akan mengevaluasi kondisi rumah tangga, termasuk apakah masih terdapat anggota keluarga yang memenuhi komponen dan persyaratan PKH.

Sementara untuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang kini menjadi bagian dari Program Sembako, pelaksanaannya mengacu pada Permensos Nomor 4 Tahun 2023.

Dalam aturan tersebut, data KPM dapat mengalami perubahan substantif maupun administratif.