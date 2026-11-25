RADAR BOGOR – Program Bogor Bersih memasuki tahun ke-11 dengan mendorong masyarakat membangun kebiasaan menjaga lingkungan secara berkelanjutan. Salah satu fokusnya adalah membiasakan warga memilah sampah sejak dari rumah.

Komitmen tersebut mengemuka dalam Malam Anugerah Bogor Bersih 2026 yang digelar di IPB International Convention Center (IICC), Botani Square, Kota Bogor, Rabu (25/11) malam. Tahun ini, kegiatan diikuti 185 peserta yang terdiri dari 151 peserta kategori masyarakat dan sekolah serta 34 organisasi perangkat daerah (OPD).

CEO Radar Bogor Nihrawati AS mengatakan, keberhasilan Bogor Bersih tidak cukup diukur dari siapa yang meraih penghargaan. Hal yang lebih penting adalah perubahan perilaku masyarakat dalam menjaga kebersihan di lingkungan masing-masing.

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“Kesuksesan Bogor Bersih yang sebenarnya adalah ketika masyarakat tetap menjaga kebersihan meskipun tidak ada penilaian,” ujar Nihrawati.

Menurutnya, proses penilaian Bogor Bersih berlangsung sejak Maret 2026. Tim juri melakukan pemantauan langsung untuk memastikan kondisi lingkungan sesuai dengan laporan dan dokumentasi yang disampaikan peserta.

Advertisement Nihrawati menilai, konsistensi warga dalam mengikuti program ini terlihat dari sejumlah lingkungan yang terus memperbaiki kondisi wilayahnya. Beberapa peserta bahkan pernah masuk 100 besar, kemudian 30 besar, hingga kembali menjadi finalis tahun ini.

Dia berharap, penghargaan yang diberikan dapat menjadi motivasi bagi seluruh peserta untuk terus menjaga kebersihan. Terlebih, upaya tersebut membutuhkan keterlibatan masyarakat secara berkelanjutan.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bogor Rudy Mashudi menegaskan, kebersihan merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat dan berbagai pihak.

“Kebersihan itu bukan hanya tanggung jawab DLH, tetapi tanggung jawab kita semua,” kata Rudy.

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Dia menyebut, kebersihan lingkungan mencerminkan peradaban suatu masyarakat. Karena itu, gerakan menjaga kebersihan perlu tumbuh dari kesadaran setiap warga, termasuk dalam mengelola sampah di lingkungan tempat tinggal.