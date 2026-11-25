RADAR BOGOR - Bank Sampah Unit (BSU) Rumpis Katelia Taman Yasmin berhasil meraih juara 1 dalam lomba Bogor Bersih 2026.

Kabar menggemberikan itu didapat saat berlangsung Malam Anugrah Bogor Bersih di IPB International Convention Center (IICC) Rabu (25/11/2026).

Ketua BSU Rumpis, Susiyanti bersyukur atas capaian yang diraih. Hal itu menjadi bukti kekompakan warga dalam menjaga lingkungan.

Advertisement Baca Juga: 11 Tahun Bogor Bersih, Cara Jitu Dorong Warga Konsisten Pilah Sampah dari Rumah

"Kenapa kami katakan ini kerja keras kami, karena biasanya bank sampah itu kan menyetor sampah tetapi kami mengadakan sedekah sampah,” ujarnya.

Atas capaiannya itu BSU Rumpis berhak membawa pulang uang senilai Rp10 juta. Mereka menggaransi akan menggunakan dana tersebut dengan optimal.

Advertisement Apalagi BSU Rumpis sendiri telah mendapat order olahahan kulit telur dari Belanda. Uang yang didapat bakal digunakan sebagai modal.

“Kemudian agar aman, kami akan mengadakan CCTV. Terus juga akan kami gunakan untuk bergam program pembinaan,” terang Susiyanti.

Nama Perumahan Taman Yasmin sebetulnya bukan hal asing di Bogor Bersih. Mereka sudah langganan podium pada event tersebut.

Pada tahun sebelumnya, Taman Yasmin berhasil meraih gelar serupa kategori Permukiman Teratur. Susiyanti mengapresiasi kerja sama yang terjalin.

Baca Juga: Perempuan Ditemukan Meninggal Terbungkus Sarung di Gunung Putri Bogor