RADAR BOGOR – SD Bosowa Bina Insani berhasil meraih juara dua dalam ajang Bogor Bersih 2026 kategori sekolah dasar.

Prestasi itu menjadi bukti keberhasilan sekolah dalam membangun budaya kebersihan yang diterapkan secara konsisten dalam aktivitas sehari-hari.

Sekretaris Yayasan Bosowa Bina Insani, Dedeh Soeria Atmadja mengatakan, capaian yang diraih bukan semata-mata hasil persiapan menghadapi perlombaan.

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“Alhamdulillah, kalau di kami memang kebersihan itu bukan karena mau pertandingan ya, tapi memang itu harus menjadi budaya di sekolah,” ujarnya kepada Radar Bogor, Rabu, 25 November 2026.

Dia menjelaskan, kebiasaan menjaga kebersihan telah ditanamkan kepada para siswa sejak dini. Peran kepala sekolah dan para guru juga dinilai penting dalam membentuk kesadaran anak-anak untuk menjaga lingkungan.

Advertisement Dedeh menambahkan, budaya menjaga kebersihan juga diperkuat melalui kegiatan internal yayasan.

Setiap peringatan ulang tahun Bosowa pada Februari, pihaknya rutin menggelar perlombaan kebersihan yang melibatkan seluruh jenjang pendidikan, mulai dari TK, SD, SMP hingga SMA.

Melalui kegiatan itu, setiap sekolah dibiasakan melakukan penilaian terhadap kondisi kebersihan lingkungannya masing-masing.

“Kami mengadakan pertandingan lomba kebersihan, jadi sudah terbiasa kita menilai diri sendiri. Jadi nggak perlu dinilai orang lain, kita menilai diri sendiri, memang SD ini sering menang,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Sekolah SD Bosowa Bina Insani, Eka Rafikah mengungkapkan, uang pembinaan yang diperoleh dari juara kedua akan dialokasikan untuk pengembangan fasilitas pengelolaan sampah.