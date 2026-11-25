Buah Hasil Konsistensi, SDN Lawanggintung 4 Meraih Juara 3 Bogor Bersih 2026
RADAR BOGOR - Menjadi juara 3 lomba Bogor Bersih Tahun 2026 menjadi kejutan tidak terduga bagi SDN Lawanggintung 4. Terlebih bagi Iis Setiawati selaku kepala sekolah.
Selama beberapa tahun terakhir mengikuti ajang bergengsi di Kota Bogor tersebut, baru di tahun ini sekolahnya meraih juara.
"Alhamdulillah, kami SDN Lawanggintung 4 sangat bersyukur sekali dengan penerimaan hadiah ini. Ini merupakan suatu anugerah terutama bagi saya dan rekan-rekan, karena ini suatu yang tidak terduga," ungkap Iis Setiawati kepada Radar Bogor, Rabu, 25 November 2026.
Baca Juga: Budaya Bersih Antar SD Bosowa Bina Insani Raih Juara 2 Bogor Bersih 2026
Menurut Iis, capaian ini merupakan buah hasil dari konsistensi yang dilakukan SDN Lawanggintung 4 dalam mengikuti lomba Bogor Bersih.
Namun yang terpenting, kata dia, bagaimana anak-anak di sekolahnya semakin peduli terhadap kebersihan lingkungan. Tidak hanya di sekolah, namun juga di lingkungan rumah masing-masing.
"Karena memang program kebersihan ini sudah ada sejak lama, bukan hanya saat mengikuti kegiatan lomba, tapi ditanamkan setiap hari kepada anak-anak," tegasnya.
Dari kemenangan ini, SDN Lawanggintung 4 berkomitmen untuk terus meningkatkan kebersihan lingkungan sekolah dengan berbagai program yang dijalankan.
"Khususnya untuk anak-anak, sehingga kebersihan menjadi kebiasaan hidup mereka saat ini dan masa depan nanti," pungkas Kepala SDN Lawanggintung 4 itu.***
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!