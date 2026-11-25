RADAR BOGOR - Konsistensi SMPN 15 Kota Bogor dalam mengikuti Bogor Bersih 2026 berbuah manis. Mereka yang biasanya hanya masuk finalis, kini justru meraih juara.

Sekolah yang terletak di Ciparigi itu jadi runner up dalam lomba kebersihan paling bergengsi di Kota Bogor itu. Hal Ini tentu menjadi capaian yang luar biasa.

Advertisement Penghargaan itu diterima langsung oleh Kepala SMPN 15 Siti Nurochmah saat Malam Anugerah Bogor Bersih di IICC, Rabu, 25 November 2026.

Perempuan yang akrab disapa Mis Nur itu terharu atas capain yang diraih. Ini adalah perjuangan panjang yang telah lama dinanti oleh mereka.

“Masyaallah tabarakallah, saya jadi terharu banget. Yang diperjuangkan setiap hari. Ini adalah untuk anak-anak 15 yang tercinta, untuk guru-guru dipersembahkan,” ujarnya.

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Prestasi yang diraih merupakan hasil kolaborasi semua pihak, mulai dari guru, siswa hingga dukungan yang terus mengalir dari wali murid.

Mis Nur menjelaskan yang terpenting bukan hanya gelar juara. Lewat Bogor Bersih anak-anak jadi terbiasa dalam mengolah sampah.