RADAR BOGOR – Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperumkim) Kota Bogor belum berhasil mempertahankan posisi juara dua dalam ajang Bogor Bersih 2026. Tahun ini, Disperumkim harus puas berada di peringkat ketiga.

Kepala Disperumkim Kota Bogor Chusnul Rozaqi mengatakan, capaian tersebut belum sesuai dengan target yang diharapkan. Meski begitu, pihaknya telah berupaya menghadirkan sejumlah inovasi untuk menciptakan lingkungan kantor yang lebih bersih dan tertata.

“Juara tiga sebenarnya bukan harapan kita. Tahun lalu kita juara dua, sekarang turun menjadi juara tiga,” ujarnya.

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Chusnul mengakui, peserta lain kemungkinan memiliki inovasi yang lebih baik sehingga mampu memperoleh peringkat lebih tinggi. Namun, hasil tahun ini menjadi motivasi bagi jajarannya untuk melakukan pembenahan.

“Minimal ini menjadi cambuk buat kita untuk meningkatkan lagi di tahun depan, agar kita bisa mendapatkan yang terbaik,” katanya.

Advertisement Salah satu upaya yang dilakukan Disperumkim adalah memanfaatkan barang bekas menjadi produk yang memiliki nilai guna. Barang-barang yang sudah tidak terpakai dikreasikan menjadi pot bunga, vas bunga, hingga tempat makanan.

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Inovasi tersebut menjadi bagian dari upaya mengurangi sampah sekaligus mendorong kreativitas pegawai dalam mengelola lingkungan kantor. Hasil ini disebut menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan pengelolaan lingkungan kantor.

Biasakan ASN Kurangi Sampah Plastik

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Disperumkim Kota Bogor Mirna mengatakan, kegiatan menjaga kebersihan kantor telah berjalan rutin selama tiga tahun terakhir. Seluruh aparatur sipil negara (ASN) dilibatkan dalam kegiatan bersih-bersih bersama.

Kegiatan tersebut berlangsung setiap Selasa dengan membersihkan dan merapikan ruang kerja masing-masing. Selain itu, pegawai juga melaksanakan kegiatan serupa setiap Jumat pagi selama sekitar 30 menit.