RADAR BOGOR – SMP Negeri 3 Kota Bogor berhasil meraih juara satu dalam ajang Bogor Bersih 2026 kategori Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Prestasi ini disambut haru oleh jajaran sekolah sekaligus menjadi motivasi untuk terus mempertahankan budaya menjaga kebersihan lingkungan.

Koordinator Adiwiyata SMPN 3 Kota Bogor, Tini Suartini mengaku terharu atas pencapaian yang diraih sekolahnya.

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Dia juga menyampaikan apresiasi kepada Radar Bogor yang konsisten menggelar ajang Bogor Bersih.

“Sangat terharu sekali dan saya berterima kasih kepada Radar Bogor yang sudah menyelenggarakan hingga tahun ke-11,” ujarnya kepada Radar Bogor, Rabu, 25 November 2026.

Advertisement Tini menjelaskan, keberhasilan meraih juara satu tidak terlepas dari keterlibatan seluruh warga sekolah, terutama peserta didik dan guru. Mereka secara konsisten menjaga kebersihan berbagai area, mulai dari halaman, koridor hingga ruang kelas.

Dia menambahkan, hadiah yang diperoleh akan dimanfaatkan untuk membenahi dan mengembangkan lingkungan sekolah.

Upaya itu dilakukan agar SMPN 3 Bogor dapat kembali mempertahankan prestasi pada penyelenggaraan berikutnya.

“Juara satu lagi, juara satu lagi, tiap tahun. Supaya Bogor Bersih ini tetap berkibar,” harapnya.

Sementara itu, Kepala SMP Negeri 3 Kota Bogor, Reni Supriati turut menyampaikan terima kasih kepada seluruh guru dan peserta didik yang telah berkontribusi mengantarkan sekolah meraih juara pertama.