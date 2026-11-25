RADAR BOGOR - Konsistensi warga RT 02 RW 13 Vila Bogor Indah Blok EE, Kelurahan Ciparigi, Kecamatan Bogor Utara, dalam mengelola sampah berbuah penghargaan. Setelah beberapa kali mengikuti Bogor Bersih, lingkungan tersebut akhirnya meraih juara pertama kategori permukiman teratur pada 2026.

Pencapaian itu menjadi hasil dari upaya warga membangun sistem pengelolaan sampah secara mandiri selama empat tahun terakhir. Mereka tidak hanya menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga mengembangkan pengolahan sampah organik, anorganik, dan residu.

Ketua RT 02 RW 13 Kahfi Heryandi Suradiradja mengatakan, penghargaan tersebut menjadi penyemangat bagi warga untuk terus mempertahankan kebiasaan mengelola lingkungan. Dia juga berharap dukungan pemerintah terhadap gerakan kebersihan semakin kuat.

Advertisement Baca Juga: Sabet Juara 3 Bogor Bersih 2026, Kampung Muara Targetkan Juara Pertama Tahun Depan

“Alhamdulillah, hasil malam ini baik. Semoga pencapaian ini menjadi penyemangat bagi kita semua. Tidak hanya bagi yang juara, tetapi juga bagi peserta yang belum mendapatkan penghargaan agar tetap semangat,” ujarnya dalam Malam Anugerah Bogor Bersih 2026 di IPB International Convention Center (IICC), Botani Square, Kota Bogor, Rabu (25/11) malam.

Kahfi mengungkapkan, warga RT 02 RW 13 sudah beberapa kali mengikuti kompetisi tersebut. Mereka tercatat tiga kali berpartisipasi dalam kategori perumahan teratur dan satu kali kategori bank sampah. Pada tahun sebelumnya, kategori bank sampah berhasil meraih juara kedua.

Advertisement Tahun ini, mereka akhirnya berhasil menduduki posisi tertinggi kategori permukiman teratur. Menurut Kahfi, capaian tersebut tidak terlepas dari peningkatan sistem pengelolaan sampah yang dilakukan setiap tahun.

Salah satu perubahan penting adalah pengelolaan sampah organik yang kini dilakukan secara mandiri setelah sebelumnya ditangani operator swasta. Warga mengembangkan budidaya maggot dan pengolahan komunal untuk memanfaatkan sampah organik.

“Sampah organik dan residu kami kelola sendiri. Sampah organik kami olah melalui budidaya maggot dan pengolahan komunal. Sementara sampah anorganik dikelola melalui bank sampah unit,” jelasnya.

Untuk sampah residu, warga melakukan verifikasi dan pemilahan sebelum mengirimkannya ke TPS3R Ciparigi. Sistem tersebut menjadi bagian dari upaya mengurangi sampah yang tidak bisa dimanfaatkan kembali.

Ada Nilai Ekonomi dan Sosial