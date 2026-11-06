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Ekonomi

bank bjb Masuk Indeks TEMPO–IDNFinancials 52, Raih Apresiasi High Dividend 2026

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Penulis: Yosep Awaludin
Bank bjb memperoleh apresiasi pada kategori High Dividend
Bank bjb memperoleh apresiasi pada kategori High Dividend

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RADAR BOGOR – Konsistensi dalam menjaga kinerja perusahaan dan memberikan nilai tambah kepada pemegang saham mengantarkan bank bjb masuk dalam Indeks TEMPO–IDNFinancials 52 Tahun 2026.

Bank bjb memperoleh apresiasi pada kategori High Dividend sebagai salah satu emiten yang diperhitungkan di pasar modal nasional.

Pengakuan ini menjadi gambaran atas upaya bank bjb dalam mempertahankan fundamental bisnis, menerapkan disiplin pengelolaan keuangan, serta menciptakan nilai perusahaan secara berkelanjutan.

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Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Direktur Utama bank bjb, Ayi Subarna, dalam acara Malam Apresiasi Emiten 2026.

Kegiatan yang diselenggarakan Tempo Media Group bersama IDNFinancials itu berlangsung di Hotel Fairmont Jakarta, Kamis 5 November 2026.

Ayi Subarna menyampaikan bahwa pencapaian dalam kategori High Dividend menjadi dorongan bagi bank bjb untuk terus menjaga kepercayaan investor.

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Menurutnya, penghargaan tersebut juga mencerminkan komitmen perusahaan dalam membangun hubungan yang positif dan berkelanjutan dengan pemegang saham.

bank bjb Diakui atas Konsistensi Pembagian Dividen

Indeks TEMPO–IDNFinancials 52 merupakan hasil kerja sama Tempo Media Group dan IDNFinancials untuk memberikan apresiasi kepada perusahaan terbuka yang memiliki kinerja serta fundamental bisnis yang diperhitungkan di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Proses penilaian indeks tersebut mengacu pada sejumlah indikator utama yang menggambarkan kualitas dan karakteristik kinerja masing-masing perusahaan.

Pada penyelenggaraan 2026, apresiasi dibagi ke dalam empat kategori, yaitu Main Index, High Growth, High Dividend, dan Big Market Capitalization.

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Editor : Yosep Awaludin
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