BRI Peduli Kembangkan BRInita, Urban Farming Perkotaan Hasilkan 31,7 Ton Sayur dan Buah

RADAR BOGOR – Lahan sempit di tengah permukiman perkotaan ternyata bisa diubah menjadi kawasan produktif yang menghasilkan pangan sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat.

Melalui program BRInita atau BRI Bertani di Kota, BRI Peduli mendorong pengembangan pertanian perkotaan untuk memperkuat ketahanan pangan, memberdayakan warga, dan menciptakan lingkungan yang lebih hijau.

Inisiatif tersebut merupakan bagian dari Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BRI.

Advertisement Program ini memanfaatkan lahan yang sebelumnya kurang produktif di kawasan padat penduduk agar dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Komitmen tersebut diperlihatkan dalam kegiatan Inaugurasi BRI Fellowship Journalism 2026 pada Jumat 30 Oktober 2026.

Dalam kesempatan itu, BRI Peduli mengajak 35 jurnalis dari berbagai daerah di Indonesia untuk terlibat langsung dalam aktivitas urban farming di BRInita Buruan Sae Pajajaran Hegar RW 03, Kota Bandung.

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Para jurnalis tidak hanya melihat pengelolaan kebun, tetapi juga mengikuti tahapan budi daya secara langsung, mulai dari menyemai benih, menanam, merawat tanaman, hingga memanen hasil pertanian.

Manfaatkan Lahan 60 Meter untuk Kebun Produktif

BRInita Buruan Sae Pajajaran Hegar menjadi salah satu contoh pengembangan pertanian perkotaan berbasis komunitas yang dilakukan BRI Peduli bersama Kelompok Wanita Tani (KWT) setempat.

Di atas lahan dengan panjang sekitar 60 meter dan lebar 5 meter, warga membudidayakan beragam komoditas pangan.

Jenis sayuran dan umbi-umbian yang ditanam antara lain pakcoy, kangkung, bayam, tomat, brokoli, serta ubi jalar.