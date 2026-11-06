18 Bulan Diinvestigasi, Jaringan Tinta Printer Epson Palsu Akhirnya Terbongkar

RADAR BOGOR– Kepolisian Republik Indonesia membongkar jaringan produksi dan distribusi tinta printer Epson palsu yang beroperasi di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur.

Dalam operasi penegakan hukum pada 30 Oktober 2026 tersebut, lebih dari 20 orang dibawa untuk dimintai keterangan soal distribusi tinta printer Epson.

Seiko Epson Corporation (Epson) menyampaikan apresiasi atas keberhasilan operasi yang menyasar empat lokasi berbeda itu.

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Pengungkapan ini merupakan tindak lanjut dari investigasi mendalam yang telah berlangsung selama lebih dari 18 bulan.

Dalam operasi tersebut, lebih dari 16 personel kepolisian dikerahkan, termasuk enam personel ahli siber.

Advertisement Petugas turut mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan aktivitas produksi dan distribusi tinta palsu.

Barang bukti tersebut meliputi tinta palsu dalam jumlah besar, botol tinta kosong, label dan material kemasan palsu, hingga peralatan produksi yang digunakan untuk membuat serta mengemas produk.

Polisi juga menyita dua unit mobil van yang diduga digunakan untuk pengiriman.

Pemilik sekaligus pihak yang diduga mengoperasikan bisnis ilegal tersebut turut diamankan untuk menjalani pemeriksaan.

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Berdasarkan hasil investigasi, jaringan tersebut diduga beroperasi sebagai distributor sekaligus pemasok tinta palsu.