Dari 4 Kolam Terpal di Dramaga Bogor, Soheh Raup Peluang Bisnis Lele
RADAR BOGOR – Lahan pekarangan yang terbatas, bukan halangan untuk membangun usaha produktif.
Hal itu dibuktikan Soheh, warga Kampung Cimoboran RT 01/RW 01, Desa Sukawening, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor yang berhasil memanfaatkan empat petak kolam terpal untuk mengembangkan budidaya ikan lele.
Usaha yang mulai dirintis sekitar satu tahun lalu tersebut, berangkat dari peluang pasar ikan lele yang dinilai cukup menjanjikan.
Dengan mengandalkan pengalaman belajar secara otodidak, Soheh mencoba membangun usaha perikanan air tawar yang tidak membutuhkan lahan terlalu luas, tetapi memiliki potensi pasar yang cukup besar.
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Ikan lele sendiri menjadi salah satu komoditas yang banyak diminati masyarakat.
Selain harganya relatif terjangkau, ikan ini mudah ditemukan di pasar tradisional, warung makan, hingga usaha kuliner pecel lele yang tersebar di berbagai daerah.
Peluang tersebut, menjadi alasan Soheh memilih budidaya lele sebagai sumber penghasilan.
Meski harus menghadapi berbagai tantangan, ia tetap berupaya menjaga produktivitas kolam agar usaha yang dijalankan dapat terus berkembang.
Melihat Peluang Pasar, Soheh Mulai Beternak Lele
Keputusan Soheh menekuni budidaya ikan lele tidak datang begitu saja.
Ia melihat, tingginya kebutuhan masyarakat terhadap ikan konsumsi sebagai peluang usaha yang layak dicoba.
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