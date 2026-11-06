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Ekonomi

Berawal dari Video YouTube, Usaha Es Buah Rian Makin Laris di Ciampea Bogor

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Penulis: Siti Dewi Yanti
Es Buah Prasmanan di Cicadas Bogor berawal dari YouTube. (foto : SITI NURLITA DEWI)
Es Buah Prasmanan di Cicadas Bogor berawal dari YouTube. (foto : SITI NURLITA DEWI)

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RADAR BOGOR - Ide bisnis terkadang muncul dari hal sederhana, bahkan hanya dari sebuah video yang ditonton di internet.

Hal itulah yang dialami Rian, pemilik usaha Es Buah Prasmanan, Capcin, dan Boba Ice Blend di kawasan Puri Arraya Cicadas, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor.

Sejak merintis usaha pada Maret 2022, Rian perlahan membangun bisnis minuman dengan konsep prasmanan yang memberikan kebebasan kepada pelanggan untuk memilih topping sesuai selera.

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Berawal dari modal terbatas, usahanya kini berkembang dengan memanfaatkan berbagai layanan digital, mulai dari WhatsApp Business hingga platform pesan antar makanan.

Perjalanan tersebut, menjadi bukti bahwa kreativitas, keberanian mencoba, dan kemampuan mengikuti perkembangan teknologi dapat membuka peluang bagi usaha kecil untuk terus bertahan dan berkembang.

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Terinspirasi dari YouTube, Rian Mulai Merintis Usaha

Sebelum memulai bisnisnya, Rian sempat melihat sebuah video di YouTube yang memperlihatkan penjual es buah prasmanan dengan banyak pelanggan.

Melihat konsep usaha tersebut, ia tertarik mencoba peluang serupa di lingkungan tempat tinggalnya.

Dari inspirasi itulah, Es Buah Prasmanan mulai hadir di Puri Arraya Cicadas pada Maret 2022.

Rian memilih konsep prasmanan agar pelanggan memiliki keleluasaan menentukan isian minuman.

Berbagai pilihan buah, jelly, dan topping lainnya disediakan sehingga pembeli dapat meracik sendiri sesuai keinginan.

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Editor : Siti Dewi Yanti
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