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Ekonomi

Awalnya Cuma Promosi ke Tetangga, Lumpia Beef di Pamijahan Bogor Kini Banjir Pesanan Online

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Penulis: Siti Dewi Yanti
Neng Nimah promosikan bisnis kuliner Lumpia Beef di Pamijahan Bogor secara digital. (foto : Siti Hawa)
Neng Nimah promosikan bisnis kuliner Lumpia Beef di Pamijahan Bogor secara digital. (foto : Siti Hawa)

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RADAR BOGOR - Berawal dari usaha sederhana yang mengandalkan promosi dari mulut ke mulut, Neng Nimah kini membawa bisnis kuliner Lumpia Beef miliknya ke ranah digital. 

Berbekal media sosial dan layanan pemesanan online, produk makanan ringan buatannya semakin dikenal dan membuka peluang menjangkau pelanggan yang lebih luas.

Perjalanan usaha ini menjadi salah satu gambaran bagaimana teknologi digital dapat membantu pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengembangkan bisnis. 

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Cara memasarkan produk yang sebelumnya terbatas pada lingkungan sekitar, kini berubah menjadi lebih praktis dan menjangkau calon pembeli melalui internet.

Dari Lingkungan Sekitar, Neng Nimah Merintis Usaha Lumpia Beef

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Neng Nimah merupakan pelaku UMKM kuliner yang mengembangkan usaha makanan ringan berupa Lumpia Beef. 

Produk ini menawarkan perpaduan kulit lumpia dengan isian daging sapi, bahan pelengkap, serta aneka saus yang menghasilkan cita rasa gurih dan menggugah selera.

Usaha tersebut hadir untuk memenuhi minat masyarakat terhadap makanan praktis dengan harga terjangkau. 

Dalam menjalankan bisnisnya, Neng Nimah berupaya menjaga kualitas bahan, kebersihan, dan cita rasa agar produk yang disajikan dapat memenuhi harapan pelanggan.

Seperti banyak usaha kuliner skala kecil lainnya, perjalanan bisnis Lumpia Beef tidak langsung berkembang melalui pemasaran digital. 

Pada awalnya, Neng Nimah lebih banyak memperkenalkan produknya kepada orang-orang terdekat.

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Editor : Siti Dewi Yanti
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