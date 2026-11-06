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Ekonomi

Modal Rp5 Juta, Usaha Sepatu Bayi Agung di Dramaga Bogor Kini Tembus 500 Kodi

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Penulis: Siti Dewi Yanti
Agung Armansyah sukses kembangkan bisnis sepatu bayi sejak 2020 di Dramaga Bogor. (foto : ADE SUMIRAT)
Agung Armansyah sukses kembangkan bisnis sepatu bayi sejak 2020 di Dramaga Bogor. (foto : ADE SUMIRAT)

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RADAR BOGOR - Berawal dari modal Rp5 juta, Agung Armansyah berhasil mengembangkan usaha sepatu bayi yang dirintisnya sejak 2020. 

Warga Desa Sukadamai, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, ini membuktikan bahwa langkah sederhana dalam berwirausaha bisa membuka peluang lebih besar ketika dipadukan dengan pemanfaatan teknologi digital.

Perjalanan Agung membangun bisnis baby shoes atau sepatu bayi tidak berlangsung secara instan.

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Pada awal merintis usaha, ia harus turun langsung menawarkan produk dari satu toko ke toko lainnya dengan membawa sampel sepatu untuk diperlihatkan kepada calon pembeli.

Strategi pemasaran konvensional tersebut menjadi pijakan awal dalam memperkenalkan produknya.

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Dari usaha yang dijalankan secara bertahap, Agung mampu mencatat penjualan sekitar 150 kodi setiap pekan.

Berawal dari Modal Rp5 Juta, Agung Merintis Bisnis Sepatu Bayi

Agung Armansyah, yang kini berusia 28 tahun, memulai perjalanan bisnis sepatu bayi pada 2020 dengan modal awal sekitar Rp5 juta.

Saat itu, pemasaran masih dilakukan secara langsung. Ia membawa contoh produk dan mendatangi toko-toko untuk menawarkan sepatu bayi buatannya.

Cara tersebut membutuhkan tenaga dan waktu karena Agung harus memperkenalkan produknya kepada calon pelanggan satu per satu. Namun, upaya tersebut perlahan membuahkan hasil.

Dari proses pemasaran yang dijalankan, usahanya mampu mencapai penjualan sekitar 150 kodi per minggu. Capaian ini menjadi dorongan baginya untuk terus memperbesar skala usaha.

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Editor : Siti Dewi Yanti
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