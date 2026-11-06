Modal Rp27 Ribu, Perjuangan Muiy Pasarkan Tas Ciampea Bogor Lewat TikTok

RADAR BOGOR - Tak perlu memiliki toko besar untuk mulai memasarkan produk hingga ke luar daerah.

Hal itu dibuktikan Muiy, pemilik Arvino Bags dan Kevin & C.O, usaha produksi tas rumahan di Kampung Tegal Waru, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor.

Dengan modal produksi mulai Rp27 ribu per tas, ia memanfaatkan TikTok dan Shopee untuk memperkenalkan produknya kepada konsumen, termasuk pembeli dari Jakarta.

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Usaha yang mulai dirintis pada awal April 2026 ini lahir dari kejelian Muiy melihat peluang pasar di media sosial.

Ia memperhatikan tren tas polos tanpa gantungan kunci atau ganci yang banyak diminati pengguna TikTok, meskipun ditawarkan dengan harga relatif mahal.

Advertisement Dari pengamatan tersebut, muncul ide untuk membuat produk serupa dengan harga lebih terjangkau.

Muiy kemudian mencoba memproduksi tas sendiri menggunakan bahan Cordura yang dikenal tebal, tetapi tetap menawarkan harga yang ramah di kantong.

Melihat Peluang di TikTok, Muiy Mulai Produksi Tas Sendiri

Perjalanan Arvino Bags dan Kevin & C.O bermula dari kebiasaan Muiy mengamati produk yang sedang diminati pasar.

Ketika melihat tas polos tanpa ganci mendapatkan perhatian di TikTok, ia menangkap peluang untuk menghadirkan produk alternatif dengan harga lebih kompetitif.

Strategi yang dipilih, mengambil keuntungan relatif tipis dengan harapan produk dapat terjual lebih banyak.