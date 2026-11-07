Berawal dari Nol, Dimsum Shaziaa Kini Punya 2 Cabang di Leuwiliang Bogor

RADAR BOGOR - Berawal dari usaha sederhana, dengan modal dan peralatan dapur seadanya, Dimsum Shaziaa perlahan tumbuh menjadi salah satu usaha kuliner UMKM yang terus berkembang di kawasan Leuwiliang, Kabupaten Bogor.

Ketekunan sang pemilik, Riri Edwin Rianti dalam menjaga kualitas rasa dan mengikuti perkembangan selera konsumen menjadi bagian penting dari perjalanan bisnis tersebut.

Perjalanan Dimsum Shaziaa bukan sekadar cerita tentang menjual makanan.

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Di balik setiap sajian dimsum, terdapat proses panjang seorang wirausahawan perempuan yang merintis usahanya secara mandiri, mulai dari memproduksi makanan sendiri hingga melayani pelanggan secara langsung di kedai.

Kini, usaha kuliner tersebut telah memiliki dua titik penjualan di kawasan Ruko Leuwiliang, tepatnya di sekitar Terminal Leuwiliang.

Advertisement Merintis dari Dapur Sederhana, Mengandalkan Konsistensi Rasa

Pada masa awal berdiri, Dimsum Shaziaa dijalankan dengan sumber daya yang terbatas.

Proses produksi dilakukan secara mandiri menggunakan peralatan dapur sederhana.

Pemasaran pun masih mengandalkan cara konvensional.

Riri Edwin Rianti memperkenalkan produknya, melalui promosi dari mulut ke mulut, terutama kepada masyarakat di lingkungan sekitar.

Penjualan juga bergantung pada pelanggan yang datang langsung ke lokasi usaha.