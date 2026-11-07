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Ekonomi

Jualan Sejak 2003, Pisang Krispi Diki di Dramaga Bogor Kini Ramai Berkat Pakai Ini

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Penulis: Siti Dewi Yanti
Pisang Krispi Diki di Dramaga Bogor kini makin ramai. (foto : Raena Angelia)
Pisang Krispi Diki di Dramaga Bogor kini makin ramai. (foto : Raena Angelia)

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RADAR BOGOR - Kebiasaan masyarakat dalam bertransaksi terus berubah seiring berkembangnya teknologi digital. 

Jika dahulu pembayaran tunai menjadi pilihan utama, kini transaksi menggunakan QRIS semakin akrab, termasuk di kalangan pelanggan usaha kuliner kecil.

Perubahan tersebut turut dirasakan Diki, pemilik usaha Pisang Krispi yang berjualan di Jalan Babakan Raya, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor. 

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Setelah lebih dari dua dekade merintis usaha gorengan, Diki kini mulai merasakan semakin banyak pelanggan yang memilih pembayaran secara digital.

Usaha yang dirintis sejak sekitar 2003 itu, awalnya berangkat dari kegemaran Diki berjualan sekaligus menjadi sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

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Seiring berjalannya waktu, usaha tersebut terus bertahan dengan menawarkan berbagai pilihan gorengan yang memiliki pelanggan tersendiri.

Bertahan Lebih dari 20 Tahun dengan Aneka Gorengan

Tidak hanya menyediakan pisang goreng, Diki juga menawarkan nangka goreng sebagai pilihan bagi pelanggan.

Kedua produk tersebut memiliki penggemar masing-masing.

Namun, ketersediaan bahan baku turut menentukan jenis gorengan yang bisa disajikan setiap harinya.

Untuk menarik minat pembeli, pisang goreng yang dijual juga hadir dalam beberapa pilihan rasa. Mulai dari cokelat, keju, susu, stroberi, hingga blueberry.

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Editor : Siti Dewi Yanti
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