Cara Top Up DANA Lewat SeaBank, Kenali Langkah dan Biaya Adminnya

RADAR BOGOR - Pengisian DANA dari SeaBank bisa dimulai melalui fitur top up e-wallet yang tersedia di aplikasi SeaBank. Siapkan nomor DANA tujuan dan tentukan nominalnya terlebih dahulu. Setelah membuka layanan pengisian, kamu perlu membaca rincian penerima, biaya, serta total dana yang akan digunakan sebelum mengonfirmasi pembayaran.

Bedakan fitur top up e-wallet dengan transfer antarbank. Keduanya sama-sama menggunakan rekening sumber, tetapi jalur transaksi dan ketentuan biayanya dapat berbeda. Jangan mengambil nomor Virtual Account dari panduan acak lalu memasukkannya pada menu yang tidak sesuai dengan instruksi pembayaran.

Kamu juga bisa melihat panduan top up DANA lewat SeaBank di TopUpSaldo ketika membandingkan pilihan pengisian. Jika memilih membeli saldo melalui situs, ikuti instruksi pesanan yang dibuat. Jalur pemesanan tersebut perlu dibedakan dari pengisian langsung memakai fitur DANA pada aplikasi SeaBank.

Advertisement Siapkan nomor tujuan dan dana yang cukup

Pastikan nomor ponsel masih terdaftar pada akun DANA yang ingin diisi. Jika penerimanya orang lain, minta mereka memastikan nomor tersebut melalui aplikasi.

Jangan memakai nomor yang sekadar aktif menerima telepon karena belum tentu nomor itulah yang terhubung dengan akun dompet digitalnya.

Advertisement Periksa saldo SeaBank yang tersedia untuk transaksi. Sisakan ruang untuk biaya yang ditampilkan, sehingga dana tidak hanya pas dengan nominal pengisian. Tentukan pula kebutuhan tambahan saldo berdasarkan pembayaran yang akan dilakukan, agar kamu tidak memindahkan uang lebih banyak dari anggaran.

Langkah pengisian melalui fitur e wallet

Buka aplikasi SeaBank dan cari layanan Top Up E-Wallet pada tampilan aplikasimu. Pilih DANA dari daftar e-wallet, lalu masukkan nomor ponsel tujuan sesuai petunjuk pada layar. Pastikan kamu berada pada fitur pengisian saldo, bukan formulir transfer ke rekening bank biasa.

Lanjutkan dengan memasukkan atau memilih nominal pengisian. Cocokkan kembali informasi penerima yang ditampilkan, lalu baca rincian biaya dan jumlah pembayaran. Jika seluruhnya sesuai, konfirmasikan transaksi menggunakan PIN pada aplikasi SeaBank. Nama atau letak menu dapat berubah mengikuti versi aplikasi.