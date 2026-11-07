Dari Warung ke Platform Digital, Omzet Berkah Sari Seafood di Dramaga Bogor Naik Dua Kali Lipat

RADAR BOGOR - Berawal dari usaha kuliner sederhana yang mengandalkan promosi dari mulut ke mulut, Berkah Sari Seafood kini mulai merasakan manfaat teknologi digital.

Warung makan yang telah beroperasi sejak 2004 di kawasan Babakan Raya, Dramaga, dekat kampus Institut Pertanian Bogor (IPB), tersebut berhasil mencatat peningkatan omzet hingga dua kali lipat setelah memanfaatkan layanan digital.

Perubahan ini menjadi langkah penting bagi Aan Ansori selaku pemilik Berkah Sari Seafood dalam mempertahankan sekaligus mengembangkan usahanya.

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Setelah bertahun-tahun menjalankan bisnis secara konvensional, Aan mulai memanfaatkan teknologi digital pada 2023 untuk menjangkau lebih banyak pelanggan dan memberikan kemudahan dalam bertransaksi.

Berkah Sari Seafood sendiri dikenal sebagai salah satu usaha kuliner yang menawarkan beragam pilihan menu.

Advertisement Mulai dari nasi goreng, mi goreng, kwetiau goreng, fuyunghai, hingga aneka hidangan lainnya menjadi bagian dari pilihan makanan yang tersedia bagi pelanggan.

Beralih ke Digital, Strategi Baru Mengembangkan Usaha

Sebelum mengenal pemasaran digital, Berkah Sari Seafood mengandalkan cara promosi sederhana.

Informasi mengenai keberadaan warung lebih banyak menyebar melalui rekomendasi pelanggan kepada keluarga, teman, maupun orang-orang di sekitarnya.

Namun, perubahan perilaku konsumen yang semakin akrab dengan layanan digital mendorong usaha kuliner ini untuk ikut beradaptasi.

Pada 2023, Aan mulai menerapkan sejumlah layanan berbasis teknologi untuk mendukung operasional usahanya.