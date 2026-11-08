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Ekonomi

Kerja Keras Pengusaha Sepatu Bayi di Dramaga Bogor yang Bertumbuh di Era Digital

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Penulis: Siti Dewi Yanti
Rina membangun bisnis sepatu bayi Nafeeza Collection. (foto: Hastika Citraningsih)
Rina membangun bisnis sepatu bayi Nafeeza Collection. (foto: Hastika Citraningsih)

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RADAR BOGOR - Nafeeza Collection memanfaatkan media sosial, dan penjualan online untuk memperkenalkan produk sepatu bayi. 

Di tengah persaingan bisnis digital, pelayanan dan kepercayaan pelanggan menjadi modal penting bagi usaha milik Rina ini.

Perkembangan bisnis digital, membuka kesempatan bagi siapa saja untuk membangun usaha, termasuk dari rumah. 

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Dengan memanfaatkan media sosial dan platform jual beli online, pelaku usaha kini dapat menawarkan produk kepada konsumen tanpa harus memiliki toko fisik.

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Peluang tersebut, turut dimanfaatkan Nafeeza Collection, sebuah usaha yang bergerak di bidang penjualan sepatu bayi milik Rina. 

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Usaha yang berada di Kampung Sukabakti RT 02/02, Desa Sukawening, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor ini hadir untuk memenuhi kebutuhan orang tua yang mencari alas kaki bayi dengan beragam pilihan model dan desain.

Di tengah kebiasaan masyarakat yang semakin akrab dengan belanja online, Nafeeza Collection berupaya memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana memperkenalkan produk sekaligus menjalin komunikasi dengan calon pembeli.

Bagi Rina, menjalankan usaha bukan hanya tentang menawarkan barang, tetapi juga membangun hubungan baik dengan pelanggan agar mereka merasa nyaman dan percaya ketika berbelanja.

Berawal dari Keinginan Memiliki Usaha Sendiri

Keputusan Rina membangun Nafeeza Collection, dilandasi keinginannya untuk memiliki usaha mandiri yang dapat dijalankan secara fleksibel.

Ia melihat produk perlengkapan bayi mempunyai peluang pasar tersendiri.

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Editor : Siti Dewi Yanti
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