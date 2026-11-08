Pengusaha Bogor Inta Mustopa Bawa Budaya Religius ke Dunia Usaha, Terinspirasi dari Fajar Dunia

RADAR BOGOR - Nilai kedisiplinan dan spiritualitas yang diperoleh dari pendidikan pesantren tidak berhenti setelah seseorang meninggalkan bangku sekolah. Prinsip itulah yang diterapkan pengusaha Bogor Inta Mustopa, Direktur Utama PT Mahakarya Putra Mustopa (MPM), dengan membangun budaya religius di lingkungan perusahaannya.

Terinspirasi dari pengalaman menempuh pendidikan di Fajar Dunia Boarding School, Inta menggagas program Sayembara Sholat bagi seluruh karyawan MPM. Tak tanggung-tanggung, perusahaan yang berkantor di Cileungsi, Kabupaten Bogor itu menyiapkan total hadiah mencapai Rp120 juta sebagai bentuk apresiasi sekaligus motivasi bagi karyawan untuk lebih disiplin menjalankan ibadah.

Program tersebut menyasar seluruh lapisan karyawan, mulai dari jajaran manajemen, staf kantor, pekerja operasional, hingga pengemudi atau driver yang memiliki mobilitas tinggi.

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Hasilnya mulai terlihat, karyawan semakin terbiasa menjalankan sholat tepat waktu dan berjamaah di tengah kesibukan pekerjaan.

Bagi Inta, program tersebut bukan semata-mata tentang hadiah. Ia ingin nilai-nilai pendidikan karakter yang pernah diperolehnya selama menjadi santri dapat diterapkan dalam kehidupan profesional.

Advertisement Pengalaman mengikuti pembinaan ibadah, termasuk program sayembara sholat dan puasa selama di pesantren, menjadi salah satu inspirasi dalam membangun budaya kerja tersebut.

Selain lingkungan pendidikan, sosok almarhum Abuya KH. Tubagus Abu Arif Muhammad Achsan, Lc., MA, pendiri sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Fajar Dunia, juga memberikan pengaruh besar bagi perjalanan hidupnya. Keteladanan Abuya dalam memadukan nilai keislaman, pendidikan, kepemimpinan, dan dunia usaha menjadi prinsip yang ingin diteruskan Inta.

“Alhamdulillah, dampaknya sudah mulai terlihat. Karyawan kantor hingga driver sekarang semakin disiplin dan sudah terbiasa melaksanakan sholat berjamaah. Bagi saya, inilah hadiah terbesar dari program ini. Bukan sekadar nominal Rp120 juta, tetapi ketika perusahaan mampu menjadi jalan bagi karyawannya untuk lebih dekat kepada Allah SWT,” ungkap Inta.

Baginya, keberhasilan perusahaan tidak hanya diukur dari pencapaian bisnis, tetapi juga dari nilai positif yang tumbuh di dalamnya. Ia berharap lingkungan kerja dapat menjadi ruang pembentukan karakter, kedisiplinan, dan kesadaran spiritual bagi seluruh karyawan.