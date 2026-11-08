Pertamina Perkuat Kolaborasi dengan IMI dan MGPA, Bangun Ekosistem Balap untuk Talenta Indonesia

RADAR BOGOR – PT Pertamina (Persero) bersama Ikatan Motor Indonesia (IMI), Mandalika Grand Prix Association (MGPA), dan Pride Motorsport memperkuat kerja sama untuk mengembangkan ekosistem balap Tanah Air. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu mencetak lebih banyak pembalap Indonesia yang dapat bersaing di tingkat internasional.

Komitmen itu kembali ditegaskan saat Pertamina Mandalika Racing Series (Pertamina MRS) 2026 memasuki hari terakhir penyelenggaraan di Pertamina Mandalika International Circuit, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Minggu, 8 November 2026.

Memasuki tahun keempat dukungannya, Pertamina terus menjadikan kompetisi ini sebagai salah satu sarana pembinaan dan pengembangan talenta balap nasional.

Advertisement Kerja sama antarpihak tersebut meliputi peningkatan kemampuan pembalap, penguatan profesionalisme penyelenggaraan, penerapan standar keselamatan, serta penyediaan produk energi yang mendukung kebutuhan kompetisi.

Corporate Secretary PT Pertamina (Persero), Arya Dwi Paramita, menyampaikan bahwa perusahaan ingin berkontribusi dalam perjalanan pembalap Indonesia untuk mencapai level kompetisi dunia. Salah satu bentuk dukungan yang diberikan adalah penggunaan Pertamax Turbo sebagai bahan bakar dalam ajang Pertamina MRS.

Advertisement "Pertamina sebagai sahabat sejati pembalap ingin memberikan yang terbaik, termasuk dari sisi bahan bakar melalui penggunaan Pertamax Turbo dalam kompetisi ini," ujar Arya.

Tak hanya itu Arya menyebut Pertamina juga berencana melanjutkan pengembangan produk energi agar dapat menunjang kebutuhan olahraga motorsport di Indonesia. Menurutnya, kemajuan balap nasional memerlukan kerja sama berbagai pemangku kepentingan, bukan hanya dukungan dari satu pihak.

Ia menilai sinergi Pertamina, IMI, MGPA, dan Pride Motorsport menjadi bagian penting dalam membangun sistem pembinaan yang berkesinambungan. Pertamina MRS diharapkan terus menjadi tempat bagi pembalap muda untuk mengasah kemampuan sebelum melangkah ke kompetisi yang lebih tinggi.

Dari sisi dukungan energi, lebih dari 28.000 liter Pertamax Turbo telah dimanfaatkan selama pelaksanaan Pertamina MRS 2026. Ke depan, Pertamina juga akan mendorong pengembangan Pertamax Turbo serta pelumas Enduro untuk memenuhi kebutuhan dan mendukung pertumbuhan motorsport nasional.

Ketua Umum IMI, Moreno Soeprapto, menyampaikan apresiasi atas keberlanjutan dukungan Pertamina terhadap pembinaan pembalap. Menurutnya, jalur pengembangan talenta balap roda dua telah dibangun melalui berbagai tingkatan, mulai dari kompetisi usia dini, MotoMINI Indonesia, hingga Pertamina MRS yang menjadi salah satu tahapan menuju kejuaraan internasional.