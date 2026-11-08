Bersama Klasterku Hidupku BRI, Komoditas Alpukat Angkat Taraf Hidup Petani di Sumberejo

RADAR BOGOR – Alpukat menjadi salah satu komoditas pertanian yang memberikan peluang ekonomi bagi warga Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Tanggamus, Lampung. Potensi tersebut semakin berkembang seiring upaya petani memperluas jangkauan pemasaran agar hasil panen dapat terserap lebih optimal.

Produk alpukat dari Sumberejo memiliki daya tarik tersendiri berkat daging buah yang lembut dan cita rasa yang kaya. Meski demikian, petani masih menghadapi tantangan ketika memasuki masa panen raya.

Pada periode tersebut, pasokan buah meningkat dalam waktu berdekatan sehingga diperlukan jaringan pembeli yang lebih luas untuk menampung hasil kebun.

Advertisement Kondisi itu menjadi perhatian Prayitno, salah satu penggerak kelompok tani alpukat setempat. Berbekal pengalamannya sebagai petani, ia memahami bahwa keberhasilan budi daya tidak hanya ditentukan oleh proses menanam dan merawat tanaman, tetapi juga kemampuan menjual hasil panen dengan harga dan jalur pemasaran yang memadai.

“Saya berangkat dari petani, jadi paham betul tantangannya, petani sudah menanam, merawat, lalu saat panen yang dipikirkan berikutnya bagaimana hasil ini bisa terjual dengan baik, karena itu kami coba berkembang bersama, merangkul petani di sekitar supaya hasil panennya bisa sama-sama kita pasarkan,” kisah Prayitno.

Advertisement Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Prayitno mulai mengumpulkan alpukat dari sejumlah petani di sekitarnya. Buah-buah hasil panen kemudian disalurkan ke pasar induk. Inisiatif yang awalnya bertujuan membantu pemasaran hasil kebun itu kemudian berkembang menjadi usaha bersama yang melibatkan semakin banyak petani.

Dalam perjalanannya, ia menyadari bahwa kebutuhan petani tidak hanya muncul ketika masa panen tiba. Sebagian petani juga memerlukan dukungan permodalan agar kegiatan budi daya dapat terus berlangsung hingga musim berikutnya. Karena itu, Prayitno sesekali memberikan bantuan modal kepada petani yang menjadi mitranya.

Kerja sama tersebut membentuk pola usaha yang saling mendukung. Petani dapat berfokus pada perawatan tanaman dan menjaga mutu buah, sementara Prayitno membantu mengembangkan jalur pemasaran untuk menjangkau konsumen yang lebih luas.

Perluasan pasar menjadi salah satu perhatian utama dalam pengembangan usaha tersebut. Dengan bertambahnya pembeli, peluang penyerapan hasil panen semakin besar. Perputaran modal pun diharapkan tetap terjaga sehingga kegiatan usaha dapat berlanjut pada periode tanam berikutnya.

Upaya pengembangan itu kemudian membawa Prayitno bersama kelompok tani di wilayahnya terhubung dengan program Klasterku Hidupku dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI. Kerja sama tersebut berawal dari survei yang dilakukan BRI terhadap kelompok tani dan dilanjutkan dengan pembukaan peluang kemitraan.