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Ekonomi

Jualan Sejak 2005, Lumpia Basah Pampam Jadi Favorit Mahasiswa IPB di Dramaga Bogor

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Penulis: Siti Dewi Yanti
Lumpia Basah buatan Pampam jadi salah satu kuliner favorit para mahasiswa IPB di Dramaga Bogor. (foto: Ersha Felia Alifa)
Lumpia Basah buatan Pampam jadi salah satu kuliner favorit para mahasiswa IPB di Dramaga Bogor. (foto: Ersha Felia Alifa)

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RADAR BOGOR - Di tengah menjamurnya berbagai pilihan makanan kekinian, jajanan tradisional ternyata masih punya tempat tersendiri di hati masyarakat. 

Salah satunya lumpia basah buatan Pampam, pedagang yang telah bertahan berjualan sejak 2005 dan kini menjadi salah satu pilihan kuliner mahasiswa di kawasan Kampus Dramaga, Bogor.

Dengan harga Rp10.000 per bungkus, lumpia basah ini menawarkan perpaduan rasa manis dan gurih yang sederhana. 

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Harganya yang terjangkau membuat jajanan tersebut cocok menjadi pilihan mahasiswa IPB yang ingin menikmati makanan ringan tanpa harus merogoh kocek terlalu dalam.

Menariknya, perjalanan usaha Pampam tidak hanya berkisah tentang mempertahankan cita rasa jajanan tradisional. 

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Selama lebih dari 20 tahun berjualan, ia juga mulai menyesuaikan diri dengan perubahan kebiasaan pelanggan, termasuk menggunakan pembayaran digital.

Berawal dari Bandung, Kini Berjualan di Dramaga

Perjalanan Pampam dalam menekuni usaha lumpia basah dimulai pada 2005 di Bandung. 

Selama kurang lebih satu dekade, ia menjalankan usaha tersebut sebelum akhirnya memutuskan untuk berpindah lokasi.

Pada 2015, Pampam membawa usaha kulinernya ke kawasan Kampus IPB Dramaga, Kabupaten Bogor. 

Sejak saat itu, ia terus berjualan dan melayani pelanggan yang sebagian besar berasal dari lingkungan sekitar kampus.

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Editor : Siti Dewi Yanti
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