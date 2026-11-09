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Ekonomi

GenZ Farmers, Strategi Pemuda Pamijahan Bogor Jual Hasil Panen Lewat Facebook hingga TikTok

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Penulis: Siti Dewi Yanti
Krisdi Supriadi asal Bogor menjual hasil panen menggunakan Facebook hingga TikTok. (foto : Agung Setia Perdana)
Krisdi Supriadi asal Bogor menjual hasil panen menggunakan Facebook hingga TikTok. (foto : Agung Setia Perdana)

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RADAR BOGOR - Bertani kini bukan lagi sekadar aktivitas menanam, merawat, lalu menjual hasil panen ke pengepul. 

Di tangan generasi muda, sektor pertanian mulai berkembang dengan memanfaatkan teknologi digital untuk menjangkau pasar yang lebih luas.

Hal inilah yang dilakukan Krisdi Supriadi, pemuda asal Desa Pamijahan, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor.

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Melalui usaha pertanian bernama GenZ Farmers, ia memanfaatkan Facebook dan TikTok untuk memperkenalkan komoditas hasil panen sekaligus mencari calon pembeli dari berbagai daerah.

Langkah tersebut, menjadi cara Krisdi mengikuti perkembangan zaman sekaligus membuktikan bahwa media sosial dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha pertanian, bukan hanya sebagai sarana hiburan.

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GenZ Farmers Budidayakan Beragam Sayuran

GenZ Farmers merupakan usaha yang bergerak di bidang budidaya tanaman hortikultura.

Berbagai komoditas ditanam untuk memenuhi kebutuhan pasar, mulai dari cabai rawit, cabai keriting, tomat, terong, jagung, timun, hingga sejumlah jenis sayuran lainnya.

Dalam proses budidaya, Krisdi menggunakan kombinasi pupuk organik dan anorganik sesuai kebutuhan tanaman.

Perawatan dilakukan secara rutin, termasuk pemeliharaan tanaman dan pengendalian organisme pengganggu tanaman agar kualitas serta produktivitas hasil panen tetap terjaga.

Bagi Krisdi, menjalankan usaha pertanian tidak cukup hanya dengan memastikan tanaman tumbuh dan menghasilkan panen.

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Editor : Siti Dewi Yanti
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