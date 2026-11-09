Literasi Keuangan UMKM: Mengapa Tahu Saja Tidak Cukup?

RADAR BOGOR - Literasi keuangan semakin penting bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Berbagai program edukasi telah dilakukan untuk meningkatkan kemampuan pelaku usaha dalam mengelola keuangan, menggunakan layanan perbankan, memanfaatkan pembiayaan, hingga mengenal berbagai alternatif pembentukan aset.

Namun, ada pertanyaan penting: apakah semakin tahu tentang keuangan otomatis membuat pelaku UMKM mengambil keputusan keuangan yang lebih baik?

Advertisement Jawabannya ternyata tidak sesederhana itu. Sebagai ilustrasi, penelitian terhadap 185 pelaku usaha mikro nasabah pembiayaan di Jakarta memberikan pelajaran menarik.

Penelitian tersebut mengkaji hubungan literasi keuangan, sikap, pengaruh sosial, persepsi kemampuan diri, niat, likuiditas usaha, dan perilaku aktual dalam pemanfaatan layanan keuangan.

Hasilnya menunjukkan bahwa literasi keuangan berperan penting dalam membentuk sikap, persepsi terhadap lingkungan sosial, dan keyakinan seseorang atas kemampuannya mengambil tindakan.

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Ketiga faktor tersebut selanjutnya berkontribusi terhadap terbentuknya niat. Niat kemudian memiliki hubungan yang kuat dengan perilaku aktual.

Temuan ini memberikan pesan penting: pengetahuan adalah awal perubahan, tetapi pengetahuan belum tentu langsung menjadi tindakan.

Pelaku UMKM mungkin memahami pentingnya mengelola keuangan, memiliki sikap positif, bahkan berniat menyisihkan sebagian pendapatan untuk membentuk aset.

Namun, keputusan tersebut berhadapan dengan realitas usaha sehari-hari.

Pelaku usaha harus membeli bahan baku, membayar tenaga kerja, memenuhi angsuran, menjaga persediaan, dan membiayai berbagai kebutuhan operasional.