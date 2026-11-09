Dari Lapak ke Layar Digital, Begini Cara Jajang Jaelani Kembangkan Usaha Buah di Cigudeg Bogor

RADAR BOGOR – Menjaga usaha tetap bertahan di tengah perubahan zaman bukan perkara mudah.

Hal itu dirasakan Jajang Jaelani, 45 tahun, seorang pedagang buah-buahan yang menjalankan usahanya di Jalan Cigudeg, Kabupaten Bogor.

Di tengah perkembangan teknologi digital, ia mulai melihat peluang baru untuk memperkenalkan dagangannya kepada lebih banyak pelanggan.

Advertisement Selama ini, usaha penjualan buah yang dijalankannya bertumpu pada cara-cara konvensional.

Pembeli datang langsung ke tempat berjualan untuk memilih buah segar, menanyakan harga, hingga melakukan transaksi.

Advertisement Promosi pun lebih banyak mengandalkan rekomendasi pelanggan dari mulut ke mulut.

Namun, perubahan pola kehidupan masyarakat dan semakin luasnya penggunaan teknologi digital membuka peluang bagi pelaku usaha kecil untuk mengembangkan bisnisnya.

Jajang pun mulai memahami bahwa berjualan tidak harus selalu menunggu pelanggan datang ke lapak.

Bertahan dengan Cara Tradisional, Mengandalkan Pelanggan Sekitar

Sebelum mengenal pemanfaatan teknologi digital, aktivitas perdagangan Jajang berlangsung seperti usaha buah pada umumnya.

Ia mengandalkan pembeli yang tinggal di sekitar lokasi usahanya maupun masyarakat yang kebetulan melintas di Jalan Cigudeg.