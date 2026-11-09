Awalnya Iseng, Budi Hartono Malah Panen Cuan dari Sepatu Produksi Tamansari Bogor

RADAR BOGOR - Siapa sangka, kebiasaan iseng membagikan tautan produk di internet justru menjadi awal perjalanan bisnis Budi Hartono.

Dari sekadar mencoba program affiliate pada 2022, ia mulai tertarik menjual produk secara mandiri hingga akhirnya mengembangkan dua toko sepatu online yang kini mampu mencatatkan perputaran usaha sekitar Rp300 juta per tahun.

Pemilik Nuzukaye_store dan Izdihaar_store ini bukan pemain baru di dunia alas kaki.

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Sejak 2019, Budi sudah berkecimpung dalam produksi sepatu, mulai dari sneakers, flatshoes, hingga slip on.

Namun, pada awalnya ia hanya berperan sebagai produsen sekaligus pemasok.

Advertisement Produk yang dibuatnya diserahkan kepada pihak lain untuk dipasarkan dan dijual kembali.

Artinya, ia belum memiliki kendali langsung atas proses pemasaran maupun penjualan kepada konsumen.

Seiring berjalannya waktu, Budi mulai menyadari bahwa potensi usahanya bisa dikembangkan lebih jauh.

Ia pun mencoba memanfaatkan teknologi digital, untuk mengambil peran yang sebelumnya dilakukan oleh pihak lain, yakni memasarkan sekaligus menjual produknya sendiri.

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Ketertarikan Budi terhadap bisnis online, bermula dari pengalaman sederhana pada 2022.