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Ekonomi

Modal Cuma Rp200 Ribu, Sekarang Toko di Nanggung Bogor Ini Raup Omzet Jutaan Rupiah

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Penulis: Siti Dewi Yanti
Manfaatkan QRIS dan media sosial, Toko Santifag di Nanggung Bogor makin ramai. (foto : Jamilatusolihah)
Manfaatkan QRIS dan media sosial, Toko Santifag di Nanggung Bogor makin ramai. (foto : Jamilatusolihah)

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RADAR BOGOR - Berawal dari modal Rp200 ribu yang dikumpulkan sedikit demi sedikit, Santifah berhasil membangun usaha toko sembako di Kampung Banar, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor. 

Siapa sangka, warung sederhana yang dahulu hanya dikenal warga sekitar itu kini mulai menarik pembeli dari luar kampung setelah memanfaatkan media sosial dan pembayaran digital.

Perjalanan usaha Santifah, bukanlah sesuatu yang dibangun dalam semalam. 

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Sejak membuka toko pada 2023, ia memulainya dengan berjualan berbagai kebutuhan sederhana, seperti basreng, teh jus, sabun pencuci piring Mama Lemon, hingga minyak goreng.

Untuk menambah modal, Santifah juga memanfaatkan penghasilan dari pekerjaan sampingannya sebagai perias wajah atau make up artist. 

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Setiap mendapatkan pekerjaan merias, sebagian penghasilannya, sekitar Rp1 juta, disisihkan untuk mengembangkan dagangan.

Perlahan, barang yang dijual semakin beragam. 

Dari usaha kecil yang dikelola sendiri dan sesekali dibantu saudaranya, Santifah kini mampu menyediakan berbagai kebutuhan sehari-hari masyarakat.

Berawal dari Modal Kecil, Kini Jual Beragam Sembako

Toko Santifah kini menyediakan aneka kebutuhan pokok, mulai dari tepung terigu, gula, minyak goreng, telur, hingga rokok dan berbagai produk lainnya.

Sejumlah barang menjadi incaran pelanggan, khususnya kalangan ibu rumah tangga. 

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Editor : Siti Dewi Yanti
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