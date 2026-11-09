Dari Dapur Rumahan, Keripik Ubi Lumer asal Pamijahan Bogor Bidik Pasar Online

RADAR BOGOR – Memulai usaha, dari rumah bukan berarti harus membatasi impian untuk memiliki pasar yang lebih luas.

Hal itulah yang dibuktikan Sri Nurbaeti melalui bisnis makanan ringan Keripik Ubi Lumer by Sunda Snack di Desa Gunung Menyan, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor.

Berangkat dari keinginan menghadirkan camilan berbahan ubi dengan cita rasa berbeda, Sri mencoba mengembangkan produk yang mampu menarik perhatian konsumen, terutama kalangan anak muda.

Tidak hanya mengandalkan penjualan secara langsung, ia juga mulai memanfaatkan teknologi digital untuk memperkenalkan produknya kepada calon pembeli di luar lingkungan tempat tinggalnya.

Usaha yang mulai berjalan pada 23 September 2026 tersebut kini menawarkan empat pilihan rasa, yakni cokelat, tiramisu, matcha, dan strawberry.

Advertisement Dengan harga relatif terjangkau, mulai Rp6.000 hingga Rp28.000 per kemasan, Keripik Ubi Lumer by Sunda Snack berupaya menjangkau konsumen dari berbagai kalangan.

Berawal dari Rumah, Mengolah Ubi Jadi Camilan Kekinian

Ketertarikan Sri Nurbaeti terhadap peluang bisnis makanan ringan menjadi titik awal lahirnya Keripik Ubi Lumer by Sunda Snack.

Ia melihat, camilan masih memiliki pasar yang cukup menjanjikan.

Dari peluang tersebut, Sri kemudian mencoba menghadirkan olahan ubi dengan sentuhan rasa modern agar memiliki daya tarik tersendiri dibandingkan camilan pada umumnya.

Pilihan rasa cokelat, tiramisu, matcha, dan strawberry menjadi bagian dari strategi untuk menghadirkan variasi produk yang sesuai dengan selera konsumen, khususnya anak muda.