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Ekonomi

Rp100 Ribu Jadi Rp1,5 Juta, Ini Kisah Sukses Pondok Abyan di Dramaga Bogor

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Penulis: Siti Dewi Yanti
Pelanggan Pondok Abyan di Dramaga Bogor dari berbagai kalangan. (foto : Maulana Ali Marjuki)
Pelanggan Pondok Abyan di Dramaga Bogor dari berbagai kalangan. (foto : Maulana Ali Marjuki)

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RADAR BOGOR - Berawal dari kedai sederhana yang hanya mengandalkan transaksi tunai, Pondok Abyan kini menjelma menjadi usaha kuliner yang semakin berkembang. 

Berkat pemanfaatan teknologi digital, omzet harian kedai yang berlokasi di Desa Purwasari, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor itu meningkat dari sekitar Rp100 ribu menjadi Rp1,5 juta.

Perubahan tersebut, bukan terjadi dalam semalam. 

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Pemilik Pondok Abyan, Yusup, mulai menyadari bahwa mempertahankan usaha kuliner tidak cukup hanya dengan mengandalkan cita rasa makanan. 

Kemudahan pemesanan, promosi, dan pembayaran juga menjadi bagian penting untuk menarik pelanggan.

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Langkah digitalisasi pun perlahan diterapkan hingga membawa perubahan pada aktivitas usaha sehari-hari.

Berawal dari Seblak, Kini Punya Banyak Pilihan Menu

Sebelum melakukan pengembangan usaha, Pondok Abyan hanya menawarkan seblak prasmanan dan aneka minuman. 

Pilihan pembayaran pun masih terbatas pada uang tunai.

Kini, pilihan menu di kedai tersebut semakin beragam. 

Pelanggan tidak hanya bisa menikmati seblak, tetapi juga fried chicken, ayam geprek, hingga bakso.

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Editor : Siti Dewi Yanti
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