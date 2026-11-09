Kinerja BRI Makin Kinclong, Laba Tumbuh 16,8 Persen, Aset Tembus Rp2.338 Triliun

RADAR BOGOR – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI mencatatkan pertumbuhan kinerja keuangan yang positif hingga Triwulan III 2026.

Bank pelat merah tersebut berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp48,2 triliun atau meningkat 16,8 persen secara tahunan (year-on-year/YoY) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp41,2 triliun.

Pencapaian tersebut menunjukkan ketahanan bisnis BRI di tengah dinamika perekonomian global maupun nasional.

Advertisement Perseroan juga mampu menjaga pertumbuhan usaha, memperkuat fundamental keuangan, serta meningkatkan kontribusi dalam pemberdayaan UMKM maupun mendukung berbagai program prioritas pemerintah.

Kinerja tersebut disampaikan Direktur Utama BRI, Hery Gunardi, dalam konferensi pers kinerja keuangan BRI Triwulan III 2026 yang berlangsung di Jakarta, Senin 9 November 2026.

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Advertisement Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Direktur Utama BRI Viviana Dyah Ayu R.K., Direktur Finance & Strategy BRI Achmad Royadi, Direktur Network & Retail Funding BRI Aquarius Rudianto, serta Direktur Manajemen Risiko BRI Ety Yuniarti.

Hery menjelaskan, perkembangan kinerja hingga September 2026 memperlihatkan bahwa momentum pertumbuhan yang sebelumnya disebut sebagai periode Growth is Back masih terus berlanjut.

Kondisi tersebut didukung fundamental bisnis yang semakin kokoh, peningkatan efisiensi, serta profitabilitas yang terus mengalami perbaikan.

“Pada kesempatan sebelumnya, kami menyampaikan bahwa kinerja BRI memasuki periode Growth is Back. Hari ini, capaian kinerja hingga September 2026 menunjukkan bahwa pertumbuhan tersebut terus berlanjut, dengan fundamental bisnis yang semakin kuat, efisiensi yang membaik, serta profitabilitas yang terus meningkat. Let’s Make it Last,” ujar Hery.

Pertumbuhan tersebut tidak terlepas dari ekspansi bisnis yang dijalankan secara konsisten dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.