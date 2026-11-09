Bank bjb Terima Penghargaan Integrated Regional Housing and Local Economy Financing Excellence

RADAR BOGOR – Bank bjb memperoleh penghargaan dalam ajang CNN Indonesia Awards 2026 melalui kategori Integrated Regional Housing & Local Economy Financing Excellence. Apresiasi tersebut diberikan pada Jumat, 6 November 2026, dalam acara bertema “Karya Nyata untuk Indonesia Berdaya”.

Penghargaan ini menjadi bentuk pengakuan terhadap kontribusi bank bjb dalam mengembangkan sistem pembiayaan yang menghubungkan sektor perumahan dengan pemberdayaan UMKM dan penguatan perekonomian daerah. Perusahaan dinilai turut menjalankan fungsi strategis Bank Pembangunan Daerah, tidak hanya melalui aktivitas bisnis, tetapi juga dengan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu inisiatif yang menjadi perhatian adalah keterlibatan bank bjb dalam Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau program bedah rumah di Jawa Barat.

Advertisement Melalui program tersebut, perusahaan mendukung pemberdayaan toko material dan tenaga kerja bangunan lokal dalam proses pembangunan rumah layak huni.

Pada Tahun Anggaran 2026, bank bjb dipercaya menjadi bank mitra untuk menyalurkan bantuan kepada 49.449 penerima yang tersebar di 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat. Total dana bantuan yang disalurkan melalui program tersebut mencapai Rp984 miliar.

Advertisement Keterlibatan ini memperlihatkan peran perbankan dalam mendukung program pemerintah yang manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Ketersediaan rumah layak huni menjadi salah satu faktor penting dalam menunjang kesehatan keluarga, produktivitas, kualitas hidup, dan kesejahteraan sosial.

Dukungan bank bjb terhadap program BSPS juga diarahkan untuk memperluas akses pembiayaan perumahan sekaligus memperkuat kerja sama antara lembaga keuangan dan pemerintah.

Dengan demikian, manfaat pembangunan diharapkan tidak hanya dirasakan oleh penerima bantuan, tetapi juga oleh pelaku usaha yang terlibat dalam prosesnya.

Pengembangan ekosistem tersebut dilakukan dengan menghubungkan berbagai sektor pendukung, mulai dari pengembang perumahan, toko bahan bangunan, hingga pelaku usaha dalam rantai pasok properti. Keterkaitan antarsektor ini diharapkan dapat menciptakan dampak ekonomi yang lebih luas bagi daerah.

Aktivitas pembangunan rumah, misalnya, dapat membuka peluang usaha bagi pedagang material dan tenaga konstruksi, sekaligus meningkatkan perputaran perdagangan di lingkungan sekitar. Pendekatan tersebut menjadi bagian dari strategi bank bjb untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui pembiayaan yang saling terintegrasi.