Sukuk BSI Diserbu Investor, Pesanan Tembus Rp5,1 Triliun

RADAR BOGOR - Minat investor terhadap instrumen investasi syariah berbasis keberlanjutan, semakin menunjukkan tren positif.

Hal ini terlihat dari penerbitan Sustainability Sukuk PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) Tahap III Tahun 2026 yang berhasil menarik pemesanan hingga Rp5,1 triliun.

Angka tersebut, mencapai 250 persen dari target penerbitan sebesar Rp2 triliun.

Advertisement Tingginya permintaan ini mencerminkan besarnya kepercayaan investor terhadap BSI sekaligus meningkatnya minat pasar terhadap instrumen investasi yang mengedepankan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG).

Pemesanan tersebut tercatat hingga berakhirnya masa penawaran pada 6 November 2026.

Advertisement Penerbitan ini merupakan bagian dari Program Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan I Bank BSI.

Program yang telah dimulai sejak 2024 tersebut memiliki target penghimpunan dana secara keseluruhan hingga Rp10 triliun.

Sustainability Sukuk BSI Konsisten Diminati Investor

Tingginya minat pasar terhadap sukuk BSI bukan kali pertama terjadi.

Pada penerbitan Tahap I tahun 2024 dan Tahap II tahun 2025, instrumen investasi ini juga mendapatkan sambutan positif dari investor.

Konsistensi permintaan tersebut, kembali terlihat pada penerbitan Tahap III tahun ini.