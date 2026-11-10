Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Ekonomi

Sukuk BSI Diserbu Investor, Pesanan Tembus Rp5,1 Triliun

S
Penulis: Siti Dewi Yanti
Sustainability Sukuk BSI laris diserbu publik.
Sustainability Sukuk BSI laris diserbu publik.

Advertisement

RADAR BOGOR - Minat investor terhadap instrumen investasi syariah berbasis keberlanjutan, semakin menunjukkan tren positif. 

Hal ini terlihat dari penerbitan Sustainability Sukuk PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) Tahap III Tahun 2026 yang berhasil menarik pemesanan hingga Rp5,1 triliun.

Angka tersebut, mencapai 250 persen dari target penerbitan sebesar Rp2 triliun. 

Advertisement

Tingginya permintaan ini mencerminkan besarnya kepercayaan investor terhadap BSI sekaligus meningkatnya minat pasar terhadap instrumen investasi yang mengedepankan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG).

Baca Juga: CPNS 2026 Segera Dibuka, Lulusan SMA dan SMK Bisa Daftar? Ini Penjelasan Menteri PANRB

Pemesanan tersebut tercatat hingga berakhirnya masa penawaran pada 6 November 2026.

Advertisement

Penerbitan ini merupakan bagian dari Program Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan I Bank BSI. 

Program yang telah dimulai sejak 2024 tersebut memiliki target penghimpunan dana secara keseluruhan hingga Rp10 triliun.

Sustainability Sukuk BSI Konsisten Diminati Investor

Tingginya minat pasar terhadap sukuk BSI bukan kali pertama terjadi. 

Pada penerbitan Tahap I tahun 2024 dan Tahap II tahun 2025, instrumen investasi ini juga mendapatkan sambutan positif dari investor.

Konsistensi permintaan tersebut, kembali terlihat pada penerbitan Tahap III tahun ini. 

Advertisement
Editor : Siti Dewi Yanti
Bagikan:
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BogorIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait

BSI Siapkan Rights Issue 6,8 Miliar Saham, Bidik Penguatan Modal dan Free Float

BSI Siapkan Rights Issue 6,8 Miliar Saham, Bidik Penguatan Modal dan Free Float

Pemegang saham menyetujui rights issue BSI sebanyak-banyaknya 6,8 miliar saham. Aksi korporasi ini ditujukan untuk memperkuat modal.

BSI Raih Rekor MURI Pembukaan Rekening Emas oleh Sivitas Akademika Terbanyak

BSI Raih Rekor MURI Pembukaan Rekening Emas oleh Sivitas Akademika Terbanyak

BSI berhasil memecahkan rekor MURI pembukaan rekening emas oleh Sivitas akademika terbanyak.

BSI Bidik Pegawai BUMN Lewat Layanan Payroll Syariah, Jumlah Pengguna Tumbuh 18,5 Persen

BSI Bidik Pegawai BUMN Lewat Layanan Payroll Syariah, Jumlah Pengguna Tumbuh 18,5 Persen

BSI memperkuat layanan payroll untuk pegawai BUMN setelah mendapat dukungan Danantara Indonesia. Jumlah payroll BSI tumbuh 18,5 persen.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer