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Ekonomi

Tak Sekadar Jual Pulsa, Konter di Rancabungur Bogor Ini Layani Banyak Transaksi

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Penulis: Siti Dewi Yanti
Menggabungkan layanan konter HP dan BRILink di Bogor. (foto : MUHAMAD FARID WIJAYA)
Menggabungkan layanan konter HP dan BRILink di Bogor. (foto : MUHAMAD FARID WIJAYA)

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RADAR BOGOR - Kebutuhan masyarakat terhadap layanan yang serba praktis, membuat usaha konter telepon seluler terus beradaptasi. 

Tak lagi sekadar tempat membeli pulsa atau kartu perdana, konter kini juga menjadi tempat masyarakat melakukan berbagai transaksi pembayaran hingga kebutuhan keuangan sehari-hari.

Peluang tersebut dimanfaatkan Wolo Supriono melalui usaha konter HP yang dirintisnya di Kampung Pasirgaok RT 002/RW 001, Desa Pasirgaok, Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor.

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Dengan menggabungkan layanan konter HP dan BRILink, usaha tersebut menghadirkan beragam kemudahan bagi masyarakat sekitar.

Mulai dari membeli pulsa, mengisi token listrik, hingga melakukan transfer uang dan tarik tunai dapat dilayani dalam satu tempat.

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Berawal dari Kebutuhan Komunikasi Masyarakat

Seperti usaha konter pada umumnya, kegiatan bisnis ini berangkat dari kebutuhan masyarakat terhadap produk komunikasi dan layanan telepon seluler.

Pada masa sebelum pemanfaatan teknologi digital berkembang seperti sekarang, pelayanan lebih banyak dilakukan secara langsung.

Pelanggan harus datang ke lokasi, untuk membeli produk atau melakukan transaksi yang dibutuhkan.

Promosi usaha pun masih mengandalkan cara sederhana, terutama melalui rekomendasi dari mulut ke mulut dan hubungan baik dengan pelanggan di lingkungan sekitar.

Namun, perubahan kebiasaan masyarakat dan perkembangan teknologi menghadirkan peluang baru bagi usaha kecil untuk memperluas jenis layanan sekaligus meningkatkan kemudahan transaksi.

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Editor : Siti Dewi Yanti
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