Sempat Terdampak Pandemi, Nasi Goreng Bang Boim di Tegallega Bogor Beralih ke Digital

RADAR BOGOR - Perubahan kebiasaan masyarakat dalam membeli makanan, membuka peluang baru bagi pelaku usaha kuliner untuk beradaptasi dengan teknologi.

Hal inilah yang dilakukan Boim, pemilik Nasi Goreng Bang Boim, yang kini memanfaatkan layanan pesan antar online untuk mempertahankan sekaligus memperluas jangkauan usahanya di Kota Bogor.

Perjalanan usaha kuliner milik pria asal Rumpin tersebut tidak selalu berjalan mulus.

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Pandemi COVID-19 sempat menjadi tantangan tersendiri ketika aktivitas masyarakat menurun dan jumlah pelanggan yang datang langsung ke tempat usaha ikut terdampak.

Berada di Jalan Tegal Lega No. 181, RT 01/RW 06, Kelurahan Tegallega, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Nasi Goreng Bang Boim menawarkan aneka menu makanan dengan sajian utama nasi goreng dan kwetiau.

Advertisement Di tengah situasi yang penuh tantangan, Boim tidak tinggal diam.

Ia mulai mencari cara agar usahanya tetap berjalan dengan mengikuti perubahan perilaku konsumen yang semakin akrab dengan layanan digital.

Pandemi Mengubah Cara Pelanggan Membeli Makanan

Sebelum pandemi COVID-19 melanda, aktivitas penjualan Nasi Goreng Bang Boim berlangsung seperti usaha kuliner pada umumnya.

Pelanggan datang langsung ke lokasi untuk memesan dan membeli makanan.

Namun, situasi berubah ketika pandemi membatasi berbagai aktivitas masyarakat.