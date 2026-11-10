bank bjb Tawarkan Sukuk Tabungan ST017, Imbal Hasil hingga 7,05 Persen dan Cashback Rp14,5 Juta

RADAR BOGOR – Masyarakat yang ingin mengembangkan portofolio investasi berbasis syariah kini memiliki pilihan melalui Sukuk Tabungan ST017.

bank bjb menyediakan kemudahan pemesanan instrumen Surat Berharga Negara (SBN) tersebut selama masa penawaran yang berlangsung mulai 6 November hingga 2 Desember 2026.

Sukuk Tabungan ST017 merupakan instrumen investasi syariah yang diterbitkan pemerintah.

Advertisement Selain menjadi alternatif untuk mengelola dana, pembelian sukuk juga menjadi salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional.

Melalui penawaran ini, bank bjb mendorong masyarakat agar semakin memahami pentingnya pengelolaan keuangan dan diversifikasi investasi.

ST017 dapat dipertimbangkan oleh investor yang ingin memiliki instrumen berbasis syariah dengan skema imbal hasil mengambang yang memiliki batas minimal atau floating with floor.

Advertisement Skema tersebut memungkinkan tingkat imbal hasil mengikuti perkembangan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI), tetapi tetap memiliki batas bawah sesuai ketentuan pemerintah.

Sukuk Tabungan ST017 Hadir dengan Dua Pilihan Tenor

Salah satu keunggulan Sukuk Tabungan ST017 adalah tersedianya dua pilihan jangka waktu investasi.

Masyarakat dapat memilih seri ST017-T2 dengan tenor dua tahun atau ST017-T4 yang memiliki masa investasi empat tahun.

Kedua seri tersebut memberikan keleluasaan kepada investor untuk menyesuaikan penempatan dana dengan kebutuhan likuiditas, rencana keuangan, serta target pengelolaan aset dalam jangka menengah.