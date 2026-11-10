Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Ekonomi

bank bjb Tawarkan Sukuk Tabungan ST017, Imbal Hasil hingga 7,05 Persen dan Cashback Rp14,5 Juta

Y
Penulis: Yosep Awaludin
bank bjb tawarkan Sukuk Tabungan ST017
bank bjb tawarkan Sukuk Tabungan ST017

Advertisement

RADAR BOGOR – Masyarakat yang ingin mengembangkan portofolio investasi berbasis syariah kini memiliki pilihan melalui Sukuk Tabungan ST017.

bank bjb menyediakan kemudahan pemesanan instrumen Surat Berharga Negara (SBN) tersebut selama masa penawaran yang berlangsung mulai 6 November hingga 2 Desember 2026.

Sukuk Tabungan ST017 merupakan instrumen investasi syariah yang diterbitkan pemerintah.

Advertisement

Selain menjadi alternatif untuk mengelola dana, pembelian sukuk juga menjadi salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional.

Melalui penawaran ini, bank bjb mendorong masyarakat agar semakin memahami pentingnya pengelolaan keuangan dan diversifikasi investasi.

ST017 dapat dipertimbangkan oleh investor yang ingin memiliki instrumen berbasis syariah dengan skema imbal hasil mengambang yang memiliki batas minimal atau floating with floor.

Advertisement

Skema tersebut memungkinkan tingkat imbal hasil mengikuti perkembangan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI), tetapi tetap memiliki batas bawah sesuai ketentuan pemerintah.

Baca Juga: Taman Fathan Hambalang, Tempat Kulineran di Bogor dengan View Pegunungan dan Citylight Memesona

Sukuk Tabungan ST017 Hadir dengan Dua Pilihan Tenor

Salah satu keunggulan Sukuk Tabungan ST017 adalah tersedianya dua pilihan jangka waktu investasi.

Masyarakat dapat memilih seri ST017-T2 dengan tenor dua tahun atau ST017-T4 yang memiliki masa investasi empat tahun.

Kedua seri tersebut memberikan keleluasaan kepada investor untuk menyesuaikan penempatan dana dengan kebutuhan likuiditas, rencana keuangan, serta target pengelolaan aset dalam jangka menengah.

Advertisement
Editor : Yosep Awaludin
Bagikan:
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BogorIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait

Bank bjb Terima Penghargaan Integrated Regional Housing and Local Economy Financing Excellence

Bank bjb Terima Penghargaan Integrated Regional Housing and Local Economy Financing Excellence

Bank bjb meraih penghargaan CNN Indonesia Awards 2026 atas penguatan pembiayaan perumahan dan ekonomi daerah.

bank bjb Masuk Indeks TEMPO–IDNFinancials 52, Raih Apresiasi High Dividend 2026

bank bjb Masuk Indeks TEMPO–IDNFinancials 52, Raih Apresiasi High Dividend 2026

bank bjb masuk Indeks TEMPO–IDNFinancials 52 Tahun 2026 kategori High Dividend. Penghargaan ini jadi pengakuan atas konsistensi perusahaan.

Mau Dapat Kartu ATM Bank BJB Edisi Persib, Begini Caranya

Mau Dapat Kartu ATM Bank BJB Edisi Persib, Begini Caranya

Siapa di sini yang ingin mempunyai kartu ATM Bank BJB edisi Persib Bandung? Baca informasi ini sampai tuntas untuk bisa mendapatkannya. 

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer