Olah Sampah Plastik di Rumpin Bogor, Nuki Raup Laba Rp6 Juta Sebulan

RADAR BOGOR - Siapa sangka, tumpukan sampah plastik yang kerap dipandang sebelah mata ternyata bisa menjadi sumber penghasilan yang menjanjikan.

Di sebuah gudang sederhana di Kampung Pasir Nangka, RT 002/RW 002, Desa Cipinang, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Abdul Nuki membuktikan, sampah plastik bukan sekadar barang buangan, melainkan peluang usaha yang mampu menghasilkan jutaan rupiah setiap bulan.

Di tempat itulah aktivitas jual beli plastik jenis PE (polietilena) berlangsung setiap hari.

Karung-karung berisi plastik bekas tertata di sudut gudang, sementara gulungan plastik berukuran besar menjadi bagian dari kesibukan usaha yang telah dirintis Nuki sejak 2023.

Pria berusia 29 tahun yang akrab disapa Pak Nuki ini berhasil membangun usaha pengumpulan, pengolahan sederhana, dan jual beli limbah plastik PE hingga mampu bertahan lebih dari tiga tahun.

Advertisement Berawal dari usaha skala kecil, bisnis tersebut kini memiliki empat pekerja yang sebagian besar merupakan ibu rumah tangga di lingkungan sekitar.

Menariknya, usaha yang terlihat sederhana ini mampu mengelola limbah plastik hingga sekitar satu ton per bulan.

Dari aktivitas tersebut, Nuki mencatat omzet penjualan sekitar Rp12,5 juta per bulan dengan keuntungan bersih mencapai kurang lebih Rp6 juta setelah dikurangi pembelian limbah plastik, upah pekerja, serta biaya operasional dan transportasi.

Merintis Usaha Plastik dari Nol, Semua Berawal Manual

Perjalanan bisnis Nuki tidak selalu berjalan mulus.

Ketika pertama kali memulai usaha pada 2023, hampir seluruh aktivitas bisnis dilakukan secara konvensional.