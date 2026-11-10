Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Ekonomi

Olah Sampah Plastik di Rumpin Bogor, Nuki Raup Laba Rp6 Juta Sebulan

S
Penulis: Siti Dewi Yanti
Sampah plastik jadi cuan di Kampung Pasir Nangka, RT 002/RW 002, Desa Cipinang, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor. (foto : Anggun Aktavia Pliska)
Sampah plastik jadi cuan di Kampung Pasir Nangka, RT 002/RW 002, Desa Cipinang, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor. (foto : Anggun Aktavia Pliska)

Advertisement

RADAR BOGOR - Siapa sangka, tumpukan sampah plastik yang kerap dipandang sebelah mata ternyata bisa menjadi sumber penghasilan yang menjanjikan. 

Di sebuah gudang sederhana di Kampung Pasir Nangka, RT 002/RW 002, Desa Cipinang, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Abdul Nuki membuktikan, sampah plastik bukan sekadar barang buangan, melainkan peluang usaha yang mampu menghasilkan jutaan rupiah setiap bulan.

Di tempat itulah aktivitas jual beli plastik jenis PE (polietilena) berlangsung setiap hari. 

Advertisement

Baca Juga: Baut Gir Belakang Motor Bebek Sering Kendur? Ini Penyebab, Bahaya, dan Cara Menguncinya

Karung-karung berisi plastik bekas tertata di sudut gudang, sementara gulungan plastik berukuran besar menjadi bagian dari kesibukan usaha yang telah dirintis Nuki sejak 2023.

Pria berusia 29 tahun yang akrab disapa Pak Nuki ini berhasil membangun usaha pengumpulan, pengolahan sederhana, dan jual beli limbah plastik PE hingga mampu bertahan lebih dari tiga tahun. 

Advertisement

Berawal dari usaha skala kecil, bisnis tersebut kini memiliki empat pekerja yang sebagian besar merupakan ibu rumah tangga di lingkungan sekitar.

Menariknya, usaha yang terlihat sederhana ini mampu mengelola limbah plastik hingga sekitar satu ton per bulan. 

Dari aktivitas tersebut, Nuki mencatat omzet penjualan sekitar Rp12,5 juta per bulan dengan keuntungan bersih mencapai kurang lebih Rp6 juta setelah dikurangi pembelian limbah plastik, upah pekerja, serta biaya operasional dan transportasi.

Merintis Usaha Plastik dari Nol, Semua Berawal Manual

Perjalanan bisnis Nuki tidak selalu berjalan mulus. 

Ketika pertama kali memulai usaha pada 2023, hampir seluruh aktivitas bisnis dilakukan secara konvensional.

Advertisement
Editor : Siti Dewi Yanti
Bagikan:
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BogorIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait

The Clinic Beautylosophy Bogor Perkenalkan Layanan Estetika dan Bedah Plastik di Event Padel

The Clinic Beautylosophy Bogor Perkenalkan Layanan Estetika dan Bedah Plastik di Event Padel

The Clinic Beautylosophy Bogor hadir di event Double Woman dengan layanan bedah plastik, perawatan estetika, facial, dan promo kecantikan.

Pemkot Bogor Perkuat Ekonomi Sirkular, Minyak Jelantah dan Plastik Dimanfaatkan Kembali

Pemkot Bogor Perkuat Ekonomi Sirkular, Minyak Jelantah dan Plastik Dimanfaatkan Kembali

Bekerja sama dengan PT Greentech Solusi Utama dan Dietplastik Indonesia), Pemkot Bogor memperkuat ekonomi sirkular.

Ingin Pasar Jabar Gunakan Plastik Ramah Lingkungan, Dedi Mulyadi Berencana Keluarkan Pergub Baru

Ingin Pasar Jabar Gunakan Plastik Ramah Lingkungan, Dedi Mulyadi Berencana Keluarkan Pergub Baru

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berencana keluarkan Pergub terkait penggunaan plastik ramah lingkungan

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer