Hobi Merangkai, Selvi Ubah Buket di Nanggung Bogor Jadi Ladang Cuan

RADAR BOGOR - Sebuah usaha tidak selalu harus dimulai dari toko megah atau modal besar.

Terkadang, langkah sederhana dari rumah justru menjadi awal perjalanan bisnis yang menjanjikan.

Hal itulah yang dilakukan Selvi, perempuan asal Kampung Cihalang, Desa Curug Bitung, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, yang merintis usaha buket sejak 2017.

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Berbekal kreativitas dan peralatan sederhana, Selvi mulai merangkai berbagai jenis buket untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ingin memberikan hadiah istimewa kepada orang terdekat.

Dari yang semula hanya menawarkan produk kepada keluarga, teman, dan tetangga, kini ia mulai memanfaatkan media sosial untuk memperkenalkan hasil kreasinya kepada pasar yang lebih luas.

Advertisement Perjalanan usaha tersebut tidak selalu berjalan mudah.

Persaingan bisnis yang semakin ketat, termasuk munculnya produk dengan desain serupa, menjadi tantangan yang harus dihadapi.

Namun, Selvi memilih terus berinovasi dan menjaga kualitas produk agar usahanya tetap memiliki daya tarik di mata pelanggan.

Merintis Bisnis Buket dari Rumah Sejak 2017

Ketertarikan Selvi terhadap bisnis buket berawal dari peluang usaha yang dinilai memiliki prospek cukup baik.

Selain dapat dimulai dengan modal yang relatif terjangkau, bisnis ini juga memberikan ruang bagi kreativitas dalam menciptakan berbagai rangkaian hadiah.