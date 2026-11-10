Viral Lewat TikTok, Rumah Makan Milik Aas di Gunung Bunder 2 Bogor Sajikan Ayam Bakar Favorit

RADAR BOGOR - Berawal dari dapur rumah dengan hanya tiga menu sederhana, siapa sangka usaha kuliner milik Aas Fatmawati kini berkembang menjadi rumah makan yang dikunjungi wisatawan di kawasan Gunung Bunder 2, Kabupaten Bogor.

Perjalanan panjang tersebut, menjadi bukti bahwa usaha kecil yang dibangun dengan ketekunan dan keberanian mencoba hal baru memiliki peluang untuk berkembang.

Rumah Makan Bumi Aki by Umi Aas menjadi salah satu tempat yang bisa disinggahi wisatawan ketika berkunjung ke kawasan wisata Gunung Halimun Salak.

Selain menawarkan beragam hidangan, lokasinya yang berada di kawasan wisata dengan suasana alam sejuk menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung yang ingin menikmati kuliner sekaligus melepas penat.

Namun, di balik keberadaan rumah makan tersebut, tersimpan cerita perjuangan seorang perempuan dalam membangun bisnis kuliner dari nol.

Advertisement Adalah Aas Fatmawati, sosok di balik usaha yang kini terus dikembangkan dengan memanfaatkan pemasaran digital.

Berawal dari Tiga Menu, Usaha Kuliner Dirintis Sejak 2016

Perjalanan bisnis Aas dimulai pada 2016.

Saat itu, ia belum memiliki rumah makan seperti sekarang.

Seluruh kegiatan memasak dan melayani pesanan masih dilakukan dari rumah dengan pilihan menu yang terbilang sederhana.

Pada tahap awal, Aas hanya menawarkan tiga hidangan, yakni tutut, bakso mercon, dan soto.