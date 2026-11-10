Dulu Cuma Jualan Kue, Kini Ida Punya Rumah Makan Sunda yang Ramai di Jasinga Bogor

RADAR BOGOR - Berawal dari usaha rumahan yang menawarkan aneka kue dan jasa katering, Rumah Makan Sunda Hj. Ida kini berkembang menjadi salah satu pilihan kuliner bagi masyarakat di kawasan Jasinga, Kabupaten Bogor.

Perjalanan usaha yang dirintis sejak 2010 ini menjadi bukti bahwa ketekunan dan keberanian mengembangkan produk dapat membuka peluang usaha yang lebih besar.

Di balik perkembangan tersebut, ada sosok Ida Hermawati yang menjadi penggerak usaha kuliner ini.

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Sebelum dikenal sebagai rumah makan Sunda, usahanya lebih dahulu tumbuh dari dapur rumah dengan menjual kue kering, kue basah, katering rumahan, hingga aneka tampah berisi makanan rebusan.

Seiring berjalannya waktu, usaha tersebut terus berkembang.

Advertisement Tidak hanya melayani pesanan makanan rumahan, Ida kemudian memperluas usahanya dengan membuka warung makan yang menyajikan beragam hidangan khas Sunda.

Kini, Rumah Makan Sunda Hj. Ida berlokasi di kedai depan Pesantren Asaefurohim, Jalan Jasinga, Pamagersari, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor.

Berawal dari Katering Rumahan hingga Membuka Rumah Makan

Perjalanan Rumah Makan Sunda Hj. Ida dimulai pada 2010.

Pada masa awal merintis usaha, Ida Hermawati mengandalkan produk rumahan sebagai sumber penghasilan.

Berbagai jenis kue kering, kue basah, pesanan katering, serta makanan rebusan dalam bentuk tampah menjadi produk yang ditawarkan kepada pelanggan.