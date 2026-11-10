Dari Kampung Bisa Raup Jutaan Rupiah, Ini Cerita Sukses HDM Freshmart di Cigudeg Bogor

RADAR BOGOR - Siapa sangka, usaha ayam potong yang awalnya hanya mengandalkan pelanggan sekitar, kini mampu meraup omzet hingga Rp2 juta sehari.

Inilah perjalanan HDM Freshmart, usaha milik Egi Dwi Agustini di Kampung Cilame RT 01/RW 12, Desa Sukamaju, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor yang mulai berkembang setelah memanfaatkan teknologi digital.

Berdiri sejak September 2023, HDM Freshmart awalnya menjalankan pemasaran secara sederhana.

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Egi menawarkan ayam potong kepada tetangga, pedagang pasar, pemilik warung makan, hingga masyarakat di sekitar tempat usahanya.

Strategi dari mulut ke mulut menjadi andalan untuk memperkenalkan produk sekaligus membangun kepercayaan pelanggan.

Advertisement Namun, cara tersebut membuat jangkauan pemasaran masih terbatas, terutama karena lokasi usaha berada di lingkungan perkampungan.

"Pada awalnya, pelanggan lebih banyak berasal dari warga sekitar dan rekomendasi dari mulut ke mulut. Untuk mendapatkan pelanggan baru, kami harus membangun kepercayaan dengan menjaga kualitas produk dan pelayanan," ungkap Egi.

Mulai Go Digital, Pelanggan Makin Luas

Menyadari bahwa pemasaran konvensional memiliki keterbatasan, Egi mulai mengambil langkah untuk mengembangkan HDM Freshmart melalui teknologi digital.

WhatsApp dan media sosial kemudian dimanfaatkan sebagai sarana promosi sekaligus komunikasi dengan calon pembeli.

Perlahan, cara tersebut membuka peluang baru.