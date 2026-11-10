Jualan Jus di Kantin IPB Dramaga Bogor, Syahrul Punya Strategi Bersaing

RADAR BOGOR - Persaingan usaha minuman di lingkungan kampus, tidak hanya soal rasa dan harga.

Pelayanan, kesegaran bahan baku, hingga kemampuan mengikuti perkembangan pemasaran digital juga menjadi faktor penting untuk menarik perhatian pelanggan.

Hal inilah yang menjadi perhatian Syahrul dalam menjalankan usaha jus dan es buah di Kantin Blue Corner, Institut Pertanian Bogor (IPB).

Advertisement Berada di lingkungan kampus dengan aktivitas mahasiswa yang cukup dinamis, usaha minuman berbahan dasar buah-buahan tersebut memiliki peluang pasar tersendiri.

Mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, hingga pengunjung kampus menjadi kelompok konsumen potensial yang membutuhkan minuman segar di sela-sela kesibukan.

Advertisement Syahrul melihat kebutuhan tersebut sebagai peluang untuk menjalankan usaha kuliner.

Jus dan es buah dipilih karena memiliki banyak peminat, bahan bakunya relatif mudah ditemukan, serta dapat dikembangkan menjadi berbagai pilihan rasa.

Andalkan Menu Segar untuk Menarik Pelanggan

Usaha jus dan es buah di Kantin Blue Corner IPB menawarkan beragam pilihan minuman berbahan dasar buah.

Beberapa menu yang tersedia di antaranya jus mangga, jus alpukat, jus jambu, jus jeruk, dan jus buah naga.

Selain jus, konsumen juga dapat menikmati es buah dengan campuran berbagai jenis buah serta es buah susu.