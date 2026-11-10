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Ekonomi

Huni Parfum Leuwiliang Bogor, Bertahan Sejak 1997 dan Mulai Merambah Digital

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Penulis: Siti Dewi Yanti
Huni Parfum di Leuwiliang, Bogor bertahan sejak tahun 1997. (foto : M. Ananda Setia Putra)
Huni Parfum di Leuwiliang, Bogor bertahan sejak tahun 1997. (foto : M. Ananda Setia Putra)

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RADAR BOGOR – Merintis usaha bukan sekadar soal menjual produk, tetapi juga memahami bidang yang ditekuni dan mampu mengikuti perubahan zaman. 

Prinsip tersebut, menjadi salah satu pegangan Mustofa dalam mempertahankan Huni Parfum, usaha parfum yang telah melayani pelanggan sejak 1997 di kawasan Leuwiliang, Kabupaten Bogor.

Berlokasi di dekat perempatan Terminal Leuwiliang, Huni Parfum tumbuh dari keinginan Mustofa untuk mengembangkan sekaligus mengamalkan pengetahuan yang dimilikinya tentang dunia parfum. 

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Berbekal pengalaman tersebut, ia membangun usaha yang hingga kini masih berjalan dan dikenal oleh pelanggan dari berbagai wilayah.

Berawal dari Keinginan Mengembangkan Ilmu Parfum

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Perjalanan Huni Parfum dimulai pada 1997. 

Saat itu, Mustofa melihat usaha parfum sebagai kesempatan untuk mengembangkan kemampuan sekaligus membagikan ilmu yang telah dipelajarinya.

Seiring berjalannya waktu, usaha tersebut terus dijalankan dengan melayani kebutuhan parfum masyarakat sekitar maupun pelanggan dari luar daerah. 

Berbagai jenis parfum ditawarkan untuk memenuhi selera dan kebutuhan pembeli.

Hingga saat ini, Huni Parfum masih beroperasi di satu lokasi dan belum membuka cabang. 

Meski demikian, keberadaannya tetap dipertahankan melalui pelayanan langsung kepada pelanggan.

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Editor : Siti Dewi Yanti
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